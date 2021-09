Antonio Ledezma: Historia, errores y rectificaciones

Con justificada y comprensible emoción leo carta remitida por Héctor Alonso López, un hermano de luchas quien además fue nuestro maestro y paradigma de conducta política en esos tiempos iniciáticos de la carrera política que emprendimos desde 1972 a nivel nacional. Recibir esa misiva del líder que nos marcaba el derrotero y hacía sonar el diapasón de nuestros acordes y sueños juveniles, es renovar esas esperanzas que siguen vivas y vigentes en nuestras almas y en el sentir de los miles de renovadores esparcidos por toda la geografía venezolana y ahora también como parte de la diáspora.

Héctor Alonso me agradece la referencia que hago sobre su trayectoria en mi reciente libro ¿De Dónde Venimos y Hacia Dónde Vamos? en el cual señalo "fue un timonel exitoso del movimiento juvenil a quien se le entorpeció el ascenso a la Secretaria General de Acción Democrática, hecho que cambió, indubitablemente, la historia del partido y de alguna manera, consecuencialmente, la del país”. Como dijo Cecilio Acosta: “hacer justicia no es favor”. No hice un halago gratuito, lo que escribí sobre tí, Héctor Alonso, es la fiel descripción de un líder auténtico que estuvo a punto de cambiar el destino del partido Acción Democrática y que seguramente, con ese proceso de renovación –para entonces en marcha– le habríamos ahorrado a Venezuela estos desenlaces que nos empujan, más y más, al fondo del abismo de donde pretendemos salir lo antes posible.

Es pertinente recordar que en octubre del año 1991, tuvo lugar la Convención Nacional del partido, celebrada en el parque de Naciones Unidas de la Parroquia El Paraíso, en Caracas. Allí, Luis Alfaro Ucero aventajó a Héctor Alonso por 72 votos. Insólito resultado, si inventariamos las consecuencias de algunos sucesos previos, como el escamoteo de la victoria que días atrás habíamos coronado en los estados Bolívar, Aragua y Mérida, con cuyas delegaciones hubiésemos consolidado el triunfo de nuestro candidato a la Secretaria General Nacional.

No quiero jugar a “lo que hubiera sido y no fue”, pero apelando a la imaginación ligada con hechos absolutamente probables, advertimos la desgracia entrañada en esos momentos en los que se frustraron nuestras propuestas de cambio en la conducción de la organización, fracaso que pulverizó la posibilidad de haber evitado que el partido se plegara a la defenestración del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993.

Con Héctor Alonso –liderando a Acción Democrática- otro hubiese sido el devenir del partido y no esa historia oscura que nos hizo perder el rumbo como partido de gobierno y a su vez liquidar el plan económico, político y social puesto en marcha a partir de 1989, mediante el cual se pretendía dejar atrás el rentismo; deslastrarnos del pervertido pragmatismo que dio origen al clientelismo que entre otras expresiones, como las mutuas descalificaciones entre los voceros de los partidos, alimentaba los sentimientos de la anti política. Se avanzaba a dar el paso firme hacia la descentralización, abrir el sendero constitucional de los derechos y garantías económicas congeladas, así como reducir el tamaño del Estado, lo cual no implicaba su insignificancia, sino más bien la redefinición como ente fundamental de la institución pública; todo lo cual conllevaba una novedosa mirada a sus capacidades, funciones y misión en el entramado de la Venezuela que se estaba configurando bajo el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez. El sólo dato que para finales del año 1991 el crecimiento económico verificado rondaba los 10 puntos, es más que suficiente para lamentar que se haya truncado o descarrilado esa locomotora que viajaba hacia el definitivo y luminoso gran viraje.

Esa visión transformadora tuvo, y tiene, en Héctor Alonso, un pedagogo predicante para toda Venezuela con un pensamiento vigente que se resume en sus dos más sobresalientes pensamientos, uno convertido en libro y el otro hecho formulación y práctica. Primeramente, la política con rostro humano, el rostro humano de la política: mentís formidable del maquiavelismo criollo que impuso, en degradación salvaje, el método "catch as catch can" en la política venezolana y desde luego en la política interna en AD, cuyo mejor resultado fue la felonía contra Carlos Andrés Pérez. El otro pensamiento, o cambiamos o nos cambian, que lejos de entrañar una admonición retrechera o de pesimismo, es un cuasi silogismo de la inteligencia de vida de él.

Héctor Alonso, que ha concebido la política como un ejercicio para servir, no sólo en la hora exigente de la representación sino en el tiempo de la confianza entregada, que, echada al olvido, o distraído del compromiso inicial, la paciencia y tolerancia popular agotada y perdida termina cambiando de sentimiento y querencia. No siendo una frase apocalíptica tuvo algo de profética. “O cambiamos o nos cambian”, fue también una frase de alto contenido ético: todo pueblo está en la obligación de cambiar de emoción, de convicción y de pertenencia, cuando es abandonado o descuidado por quienes teniendo la confianza popular la trueca por el goce particular de beneficios y por el fetiche arrogante del poder, sin servicio y sin bondad, ni inteligencia ni humildad. Ante todos esos acontecimientos, apreciado Héctor, estimo que es hora de realizar una indispensable e ineludible jornada de autocrítica que nos permita sacar conclusiones respecto a los errores que todos cometimos en este trance. Siempre te escuchaba decir que, "la autocrítica es la mejor vía para la rectificación".

Demás está decir que también otra hubiese sido la percepción social y la dinámica del escenario político frente al golpismo impulsado, entre otros, por Hugo Chávez y el siniestro plan de los protagonistas de la "rebelión de los náufragos".

El pasado domingo 12 de septiembre, Héctor Alonso publicó una crónica que resume ese ciclo histórico de manera extraordinaria y coincido con la calificación del historiador Ramón Rivas Aguilar al decir sobre ese relato que “se trata de un juicio del pasado de Acción Democrática y un pronóstico anticipado (sic) de cara al futuro”. En ese diagnóstico y en esa visión, y en muchas otras cosas más, tenemos Héctor y yo, muchas coincidencias.

Pensamos en que esta es la hora de la unidad con sensatez, unidad con propósitos, conducida por un liderazgo firme, valiente, inteligente y sobrio, como esas virtudes que distinguían a Leonardo Ruiz Pineda, según palabras de Gallegos: “El hombre de la fina valentía y de la gozosa audacia”.

Un liderazgo como lo pidió Jehová a Josué cuando encaró la odisea de llevar al pueblo a la tierra prometida: "Sé fuerte y valiente… solo esfuérzate y sé valiente… no temas ni te acobardes". Pensamos que es esta, una circunstancia en la que debemos inspirarnos en los acontecimientos ocurridos en aquella mezcla de audacia, iglesia, balcón, sotana, mensaje oportuno y pueblo que germinó la libertad aquel 19 de abril de 1810, porque nuestra intención de independencia alumbró en una plaza pública –y comadrona fue una asamblea ciudadana– no en un cuartel, teniendo en cuenta que esas bayonetas fueron desenvainadas después para cantar victoria en Carabobo el 24 de junio de 1821.