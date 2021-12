Aquilino José Mata: Adele no se resistió a Las Vegas

Actuar en Las Vegas es un imán suficientemente poderoso para las luminarias de la música, no solamente por lo lucrativo que les resulta en términos económicos, pues allí los acuerdos para presentarse, en largas o cortas temporadas, son definitivamente productivos para sus bolsillos, sino también porque esta modalidad de ofrecer conciertos durante varias fechas enmarcadas en semanas consecutivas, que se repiten a lo largo de los años, han demostrado ser un éxito seguro de recaudación para sus protagonistas, lo cual le da mucha tranquilidad. De esto pueden dar fe estrellas como Britney Spears, Elton John, Lady Gaga y Celine Dion, por solo mencionar algunos ejemplos de abonados a esta práctica sumamente tentadora.

Según datos que maneja Billboard, el magazine del show business, Celine Dion ha recaudado más de 600 millones de dólares por sus espectáculos “A New Day” -con 717 fechas entre 2003 y 2007- y “Celine” -con 400 fechas entre 2011 y 2019-, aunque evidentemente no todo ese dinero ha acabado en su bolsillo, pero sí un elevado porcentaje, que algunas fuentes cifran en el 50 por ciento.

Ahora es Adele, la artista del momento, la que sucumbe a la millonaria tentación de la llamada “ciudad del pecado”. Su show, al que la británica ha bautizado “Weekends with Adele”, se presentará entre el 21 de enero y el 16 de abril de 2022, con dos espectáculos cada fin de semana. Las entradas ya salieron a la venta este 7 de diciembre.

Los conciertos, que tendrán lugar en The Colosseum, la sala de espectáculos del emblemático Caesars Palace Hotel, se producen a raíz del reciente lanzamiento de “30”, su cuarto álbum, publicado a principios de noviembre, con elogios de crítica y público que le han proporcionado un gran éxito comercial. El nuevo material de la rubia artista ha alcanzado el número uno en el Reino Unido y Estados Unidos, donde se convirtió en el álbum más vendido del año, después de solo tres días de haberse puesto a la venta.

Adele promete también batir todos los récords de este tipo de eventos, pues su caché rondará el millón de dólares por actuación, aparte del porcentaje de taquilla que le corresponda según el contrato. De este modo, como mínimo, se embolsará 24 millones de dólares. Si sumamos esa cantidad al mencionado porcentaje, a la venta de discos y a diferentes proyectos audiovisuales que tiene en marcha, es probable que la cantante perciba en poco más de un año una cifra cercana a los 60 millones de dólares. No suena nada mal.

La responsable de éxitos mundiales como “Rolling in the Deep”, “Hello”, “Set Fire to the Rain” y “Someone Like You”, al finalizar su retiro está dispuesta a revolucionar por segunda vez la industria de la música. Con una imagen renovada, pero con la misma voz de siempre, poderosa y cautivante, la vocalista protagoniza, a no dudarlo, un triunfal retorno. Ahora en Las Vegas se dispone a dejar sentado, con franqueza contundente, que el tiempo no ha pasado por ella.

