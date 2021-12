Aquilino José Mata: Carta a un maestro hallaquero

Estimado Reinaldo Chacón:

Has tenido la muy buena iniciativa de irrumpir a través de las redes sociales con tu emprendimiento El Ingenio, Gastronomía Artesanal, con una propuesta de hallacas, que en mi opinión, y sin ningún ánimo de exagerar, son de un nivel supremo.

Tuve el privilegio de probarlas, al igual que tus bollos, y puedo dar fe de ello.

Ambas preparaciones son deliciosas, refinadas en su elaboración y con una sazón tan exquisita que marca la diferencia, impuesta por tu apreciable sello personal de gran cocinero de este noble plato navideño.

Leo regocijado la historia de Petrica, tu mamá, de cuando aprendió a hacer hallacas -o pasteles, como le dicen en oriente- con la familia Franceschi, en Carúpano, e inmediatamente me vino a la mente mi abuela paterna, Josefina, margariteña y maravillosa cocinera, cuyos pasteles forman parte de mi memoria gustativa, pues desde que tengo uso de razón los preparaba para toda la familia, hasta su muerte.

De aquellas hallacas-pasteles de mi abuela solo puedo decir que eran sencillamente gloriosas. Como las que haces con Petrica, que tanto deleite me producen. Y que estoy seguro que se harán de un lugar preeminente en ese festival de la hallaca al cual te presentarás (@festivaldelahallaca).

El jurado evaluador de este concurso (@doritag @marcelagil y @abenantefran) está integrado por gente experimentada y conocedora en estas lides y así sabrá apreciarlo.

El legado gastronómico que has recibido de Petrica no pasará para nada inadvertido. Todo lo contrario, sabrá imponerse y dejar sentado tu incuestionable buen hacer. De eso no tengo la menor duda.

Saludos y un abrazo de un admirador, no solamente de tus habilidades en el arte de preparar excelentes hallacas, sino también de tus virtudes como el gran ser humano que eres y que merece todo el éxito que pueda tener.

(Foto: Reinaldo Chacón)