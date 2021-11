Aquilino José Mata: La millonaria Navidad de Mariah Carey

Pareciera que una Navidad sin Mariah Carey es inconcebible. La cantante ha protagonizado la banda sonora de la época más festiva del año con su “All I Want For Christmas”, su himno por estas fechas desde 1994. El 1 de noviembre pasado, en plenas celebraciones de Halloween, ya difundía en sus redes sociales un video de inauguración oficial de la Navidad 2021, dando el pistoletazo de salida a estas festividades al ritmo de su exitosa canción. De esta manera, vuelve a apuntar alto en las listas de reproducción discográfica y, por tanto, comienza a recibir su millonario aguinaldo.

Compuso “All I want for Christmas is you” en quince minutos y tan solo eso le ha bastado para vivir de ella desde hace 27 años. La creó mientras decoraba un árbol de Navidad y, al publicarla, explicaba: “Soy una persona muy festiva y me gustan los días feriados. He interpretado canciones navideñas desde que era pequeña. Solía ir a las casas de otros a cantar villancicos. Cuando concebimos el álbum navideño (Merry Christmas), tuvimos que tomar en cuenta que debía tener un equilibrio entre himnos cristianos y canciones divertidas”.

Así, creó un tema que no entiende de modas, que se mantiene en el tiempo, una canción “pop, pero compuesta como si fuese un standard de jazz, que es lo que hace que sea más rica armónicamente”, explica Carey. Desde su lanzamiento en 1994 hasta ahora acoge más de 900 millones de visitas en Spotify y 690 millones en YouTube, así como unas ventas globales de más de 16 millones de dólares. Se ha llegado a contabilizar que en un 24 de diciembre el tema ha sido reproducido en dicha plataforma hasta 11 millones de veces.

Según indican en Celebrity Net Worth, cada diciembre la cantante recibe entre 600.000 y 1 millón de dólares, tan solo en concepto de derechos de autor. Asimismo, según The Economist, desde que se lanzó la canción al mercado, la artista ha percibido más de 60 millones de dólares. Pero no es ella la única que recibe este millonario aguinaldo, sino también su socio, Walter Afanasieff, con quien compuso el tema, quien recibe unos 600.000 dólares al año. Con esto hay que añadir el resto de ingresos por acuerdos publicitarios o versiones que se realicen del icónico tema.

Pero todo no queda allí. Mariah acaba de lanzar “Fall in Love at Christmas, su nuevo villancico, que canta junto a Khalif y Kirk Franklin. Aquí rompe con los sonidos más festivos para deleitarnos con una canción lenta. Viene acompañada de un videoclip, donde los tres artistas se reúnen en una casa acogedora y adornada. Hay luces y los copos de nieve no podían faltar, así como tampoco un gigantesco árbol. El tema ha tenido buena acogida, pues muchos de sus fans estaban deseando escuchar la nueva apuesta navideña de la cantante para convertirla así en su nueva banda sonora. Pero sin ánimo de ser aguafiestas, tememos que no hay nada que compita con “All I Want For Christmas”.

