Aquilino José Mata: Las mujeres de Almodóvar, del cine a la TV

“Mujeres al borde de un ataque de nervios” (1988), una de las películas más celebradas de la filmografía de Pedro Almodóvar y la que comenzó a elevarlo a la estelaridad que hoy ostenta como uno de los grandes directores del cine mundial, será adaptada en formato de serie por la plataforma de streaming Apple TV+ y con el propio realizador español como productor ejecutivo.

Aunque todavía se desconoce la fecha exacta del comienzo de la grabación, se ha confirmado que la actriz estadounidense de origen puertorriqueño, Gina Rodríguez, ganadora del Globo de Oro por la serie “Jane the Virgin” (adaptación seriada de la telenovela de la venezolana Perla Faría, “Juana la virgen”) hará el papel de Pepa, que en su día hizo Carmen Maura.

Noelle Valdivia, quien fuera guionista y productora de series como “Ash vs. Evil Dead” y “Mozart in the Jungle”, será la showrunner en este proyecto, a cargo de Lionsgate Television y donde se alternarán diálogos tanto en inglés como en español, para remarcar así el origen del largometraje original.

Todo gira en torno a Pepa, un personaje femenino, como gran parte del universo cinematográfico de Almodóvar, quien decide terminar la relación con su pareja, Iván (encarnado en el cine por el fallecido actor Fernando Guillén). Ambos son actores que trabajan en el mundo del doblaje y rompen porque él es un mujeriego sin remedio, que decide, tras bastantes años, romper la relación por medio de un mensaje en el contestador del teléfono.

Tras este cambio drástico en su vida y con la idea de no vivir sola en la casa que durante tanto tiempo compartió con Iván, la protagonista decide alquilar la vivienda. Es entonces cuando por el domicilio pasan una serie de extravagantes personajes, que le enseñan todos los secretos sobre la soledad y la locura.

Además de Maura, el elenco del laureado filme (se llevó cinco premios Goya) lo integran, entre otros, Antonio Banderas (interpreta al hijo de un matrimonio anterior de Iván), Julieta Serrano, Rossy de Palma, María Barranco, Chus Lampreave y Loles León.

Mientras se perfila lo que será esta serie, Pedro Almodóvar se encuentra inmerso en la preparación del rodaje de su primer largometraje íntegramente en inglés. Se trata de “Manual para mujeres de la limpieza”, una adaptación de varios cuentos escritos por la estadounidense Lucía Berlín, en los que se retrata el sufrimiento femenino a lo largo del mundo. Una película que lleva tiempo queriendo hacer y que contará con la actriz australiana Cate Blanchett como protagonista, además de participar en su realización por medio de su productora Dirty Films, a través de la cual se consiguieron los derechos de la cinta.

Y tal como ocurrirá con la serie de “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, en “Manual para mujeres de la limpieza” se alternarán los idiomas inglés y español. Su esperado salto al mundo de las plataformas, al que, hasta ahora, el cineasta se resistía, será otro paso más en su fructífera carrera internacional.

(Foto: Youtube)