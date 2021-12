Aquilino José Mata: Los Beatles, una fuerza arrolladora

Más de medio siglo después de la separación de los Beatles en 1970, el director Peter Jackson acaba de estrenar el documental Get Back (únicamente disponible a través de la plataforma de streaming Disney+), sustentado en material de archivo inédito de la realización de Let It Be, el legendario álbum de estudio de los cuatro de Liverpool, así como su último concierto en directo como grupo desde la azotea de la calle Savile Row en Londres.

Se trata de una grabación de más de 60 horas, que registran profusamente 22 días en la vida del cuarteto. En plena pandemia, el realizador se dio a la tarea de ver y organizar el extenso metraje y someterlo a un proceso de remasterización, que permitió mejorar notablemente la imagen en lo visual, mientras que en lo auditivo rescató grandes porciones de diálogo que eran casi inaudibles en las cintas originales. Inicialmente estas sesiones iban a formar parte de un programa de televisión, pero las circunstancias reinantes precipitaron otro desenlace.

El resultado no es más que la confirmación de la frase “la historia no es como sucedió, sino cómo la recuerdas”. Y es que, en voz del propio Peter Jackson, lo que descubrió en aquellas cintas fue una banda en el pináculo de su aliento creativo, cuyos integrantes aún se llevaban muy bien.

Lo que se puede ver en los tres capítulos de Get Back, de larguísimas tres horas de duración cada uno, es el extenso y sinuoso proceso de creación de los Beatles: desde las melodías hasta las letras, que muchas veces no estaban terminadas ni planeadas y cuyas frases salían de repente en conversaciones o ensayos. La banda nunca está sola, pues todo el equipo de la película los rodea y a veces su familia los acompaña, entre ellos la omnipresente Yoko Ono. También cambian de escenario: del artificioso set de grabación, propio de una película, al más acogedor espacio de los estudios Apple.

Hay que decir que este documental exige mucha disciplina y atención por parte de quien lo ve, ya que claramente se trata de un trabajo de un fan (Peter Jackson) para fans (los millones de beatlemaníacos que siguen todavía a la leyenda). Y es que son horas y horas donde lo que vemos es a John, Paul, George y Ringo ensayando, tocando fragmentos de melodías, reescribiendo letras, acometiendo canciones de otros, bromeando, peleando, reconciliándose, amando a sus familias y a sus amigos que los acompañan.

El mejor momento, por supuesto, es el concierto en la azotea. Filmado con numerosas cámaras (algunas ocultas, como la de la recepción en los estudios Apple) y con entrevistas a los transeúntes que pasaban por las calles de Savile Row, no pocos de ellos bastante enojados, por el “ruido” que perturbaba la paz de los comercios alrededor.

The Beatles: Get Back es un ejercicio intenso, tedioso, por momentos eufórico, pero siempre revelador. Como bien lo destaca The New York Times, gracias a este documental de Jackson, podemos ver de nuevo a estos músicos tocando juntos y ofreciéndonos un vistazo inspirador a las relaciones y dinámicas que los convirtieron en la fuerza creativa más arrolladora de la cultura pop.