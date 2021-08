Aquilino José Mata: Los dos mundos de Lady Gaga

Los Gucci están furiosos con House of Gucci (La Casa Gucci), la cinta sobre este clan que Ridley Scott acaba de rodar y cuyo estreno está previsto para noviembre próximo. Patrizia Gucci protesta porque Al Pacino no se parece en nada a su abuelo Aldo y “porque están haciendo dinero a costa de la privacidad de esta familia”.

El filme aborda la muerte de Maurizio Gucci, nieto del fundador de la lujosa marca de moda y accesorios, asesinado de cuatro disparos por la espalda en 1995. Tres años después, ingresaba en prisión su ex mujer, Patrizia Reggiani, por haber ordenado su asesinato. Desde entonces se la conoce como “la viuda negra”. Tras pasar 16 años en la cárcel, pudo salir en 2014 para hacer trabajos sociales, pero prefirió quedarse dos años más en prisión: “No he trabajado en mi vida y no lo voy a hacer ahora”, dijo.

Luego peleó en los tribunales para cobrar el millón de euros anuales que su marido había aceptado darle en el acuerdo de divorcio. Pleiteó con sus hijas para cobrarlo. Y llegaron a un acuerdo, por eso sigue usando el chalet de Saint Moritz y el velero familiar.

En la película, Lady Gaga hace de Patrizia Reggiani y actúan con ella Adan Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek y Jack Huston.

La cinta de Ridley Scott está basada en la historia de Reggiani, quien creció en una familia pobre en el norte de Italia. Después de que su madre se casara con un rico hombre de negocios, ella siguió sus pasos al casarse con Maurizio Gucci, perteneciente a la ilustre dinastía de artículos de lujo, interpretado por Adan Driver. Cuando se divorció de ella, Patrizia contrató a un sicario para que lo asesinara. Con La Casa Gucci, Lady Gaga añade un nuevo título a su filmografía, que cuenta con producciones como la mítica serie American Horror Story y la más reciente adaptación cinematográfica de Nace una estrella, por la que consiguió una nominación al Oscar a mejor actriz y se llevó la estatuilla a la mejor canción original por Shallow. También ha protagonizado, con Brad Pitt como productor, Bullet Train, a estrenarse en abril de 2022.

Pero pues el más inmediato tiene que ver con su actividad de cantante. Hace días el legendario croner norteamericano Tony Bennet cumplió 95 años y para celebrarlo, el cantante y Lady Gaga han publicado una “versión deliciosamente retro” -según la publicación especializada Rolling Stone- del clásico I Get a Kick Out of You, de Cole Porter, como anticipo del álbum Love for Sale, cuya salida a la venta está anunciada para el 1 de octubre.

Esta es la segunda vez que ambos graban un álbum en colaboración. Bennett y Gaga empezaron a producir este disco cuando al cantante le diagnosticaron Alzheimer en 2018 y lo prolongaron hasta los últimos meses de 2020. Para el cantante será una despedida de lujo y para Lady Gaga un hito importante de una carrera que, como la suya, se torna cada vez más ascendente. Bien por ella.