Aquilino José Mata: Paul Anka, 80 años y un musical

Fue uno de los ídolos juveniles surgidos en la década de 1960, cuando sus discos comenzaron difundirse con insistencia, tanto en Venezuela como en otros países latinoamericanos, donde arrasó con títulos como “Mi pueblo”, “Diana”, “Loco amor”, “Tu cabeza en mi hombro” y muchos otros, que posteriormente serían versionados al español por los mexicanos Enrique Guzmán y César Costa. Hablo de Paul Anka, el cantautor canadiense que en este 2021 llegó a los 80 años de edad consagrado como uno de los nombres fundamentales del pop.

Nacido en 1941, hijo de padres sirios residentes en Ottawa, inició su carrera a los 12 años presentándose en concursos de cantantes aficionados en Montreal. A los 16 se traslada a Nueva York, donde logra conseguir una audición con Don Costa -productor de luminarias tan famosas como Frank Sinatra- y cantó “Diana”, su oda a una ex niñera. Allí empezaría su larga carrera de éxitos. El single llegó al número uno en 1957, llegando a vender más de diez millones de copias. Un año más tarde ubica cuatro canciones en el Top Ten, incluyendo “Tu eres mi destino” y “Loco amor, como para suavizar la intensa rebelión del rock & roll.

Pero el impulso definitivo llegaría a principios de los 60, cuando firmó con la RCA. También diversificó su carrera al aparecer en varias películas. Fue uno de los primeros cantantes pop en hacer shows en Las Vegas y animó como anfitrión espectáculos de variedades en TV, al tiempo que consiguió cautivar a públicos extranjeros en Asia y Europa.

Además de escribir el tema del mítico The Tonight Show, el programa más longevo de la NBC, actualmente conducido por Jimmy Fallon, reescribió la letra francesa de la canción “Comme d’Habitude” para una de las canciones más famosas de Frank Sinatra, “My way”, y también compuso el éxito más grande de Tom Jones, “She’s a Lady”.

Volvió a tomar el número uno por asalto en 1974 con “(You’re) Having my Baby”, un dúo grabado con su protegida Odia Coates. Los dos singles siguientes del dúo, “One Man Woman/One Woman Man” y “I Don’t Like to Sleep Alone” ingresaron al Top 10 (el LP “Anka” de 1974 fue disco de oro), y su single solista de 1975 “Times of your life” llegó al número siete.

El canadiense continuó en los rankings hasta principios de la década del 80 y siguió realizando shows en casinos y en el extranjero, mientras grababa poco pero continuamente. Hace 10 años hizo un disco de duetos con varias de sus canciones más famosas, en el cual participó el venezolano José Luis Rodríguez. Otra venezolana que grabó con él fue Antonietta. Lo hizo en el tema “Como un día domingo”, para uno de los álbumes de la cantante editado en la década de los 80.

Al llegar a sus 80 años de vida, se anuncia que en Broadway están desarrollando un proyecto de musical sobre su trayectoria personal y artística -al estilo del muy exitoso “Jersey Boys”, sobre Frankie Valli y Las Cuatro Estaciones-. De esta manera, Paul Anka verá cumplido un sueño muy acariciado desde hace tiempo. Mejor regalo de cumpleaños imposible.

