Aquilino José Mata: Un carnaval con La Lupe

Veo el calendario 2021 y me percato que a poco menos de una semana, los días 15 y 16 de febrero, están marcados como lunes y martes de carnaval. Sonrío nostálgica y melancólicamente al recordar su contagioso frenesí en tiempos mejores. Ahora no queda nada. Y no solamente por la pandemia que nos tiene a todos confinados, sino desde muchísimo antes. De aquella época me viene a la mente un episodio vivido en el carnaval de 1967, el del cuatricentenario de Caracas.

Ese año, la atracción principal en la Zona Rental de la Plaza Venezuela, uno de los lugares de baile más concurridos, la atracción principal era La Lupe, quien debutaba en Venezuela con la orquesta de Tito Puente. Precedida por los éxitos de su primer disco con el maestro, que le abrieron las puertas de la fama aquí, todas las noches una nutrida y devota audiencia la esperaba para verla cantar, con su desgarrado y jacarandoso estilo, las canciones que popularizó en su primer elepé con el maestro puertorriqueño, títulos como Bomba Na’Má, Qué te pedí, Adiós y Mensaje a Juan Vicente, entre otros.

La noche en que fui, me uní al grupo que corrió a la entrada del recinto cuando se supo que estaba llegando. La imaginaba arribando en medio de una algarabía de saludos, sonrisas y mucho desenfado. Nada de eso. Apagada, con la mirada triste y envuelta en un tapado de piel marrón, entró como una tromba preguntando por su camerino. Ostentando sus larguísimas pestañas artificiales y su enorme moño postizo -el mismo que no pocas veces lanzaba a la audiencia en sus momentos de mayor frenesí interpretativo- entró sin saludar ni mirar alrededor.

Pero media hora después, al irrumpir en el escenario, su transformación era total. Parecía otra mujer, muy distinta a la que, cabizbaja y con desgano, habíamos visto llegar. Sin mayores preámbulos empezó a atacar su repertorio, esta vez sí como la imaginaba, con su derroche de gestos excesivos, gritos y exclamaciones onomatopéyicas, que crecían a medida que el compás de la música se hacía más vibrante y contagioso. Se daba continuos golpes en el pecho y en las piernas con las palmas de las manos y sus epilépticos movimientos corporales hacían temer que de un momento a otro se desarmaría. La gente, por supuesto, no bailaba. Nadie quería perderse tan inusual espectáculo en detalle.

Yo apenas tenía los 18 años de rigor para poder acceder a aquel show singular. Al principio no entendía la razón del bipolar comportamiento de La Lupe, pero con el paso de los años no se me hizo difícil, al conocer las noticias de su vida de excesos, con sus altos y sus bajos profesionales, que la condujeron finalmente a la declinación temprana de su fulgurante carrera, que terminó con su retiro para buscar la paz en la religión evangélica, aislada de todo y de todos, hasta el momento de su muerte, en el neoyorkino distrito del Bronx, el 29 de febrero de 1992. Hoy la recuerdo con nostalgia, como a aquellos carnavales de Caracas que tampoco nunca más volveré a vivir. (Foto: Pixabay)