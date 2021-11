Carlos Alberto Montaner: Régimen cubano convirtió una canción 'Patria y Vida' en una ridícula batalla

Ha transformado la entrega de los “Grammy Latinos” del 2021 en una lucha épica contra jóvenes artistas cubanos...

El régimen cubano lo convierte todo en una ridícula batalla. Es incapaz de mirarse en el espejo. Le teme a la imagen de octogenarios vencidos por la vida y asume una visión heroica de sí mismos. Ahora mismo el estado cubano ha ido en contra de Yotuel, Maykel Osorbo, a quien mantiene en la cárcel, Descemer Bueno, Yadam González, El Funky, Gente de Zona y Beatriz Luengo. ¿Por qué? Por ser los autores o los intérpretes de 'Patria y Vida', y porque los organizadores, con toda justicia, eligieron a esa canción como la mejor, la más destacada del año. Simultáneamente, recibieron el Premio a la “Mejor canción urbana” del 2021. Ni siquiera fueron los únicos cubanos que obtuvieron un Grammy. Gloria Estefan y la Orquesta Aragón también fueron merecedores de uno.

Gloria Estefan resultó premiada por el “Mejor Álbum Tropical del año” con Brazil-305, mientras la Orquesta Aragón, fundada en 1939, 20 años antes de que surgiera la Revolución Cubana, recibió el premio al “Mejor Álbum Tropical Tradicional” por su Cha-Cha-Cha: Homenaje a lo tradicional. La noticia sorprendió a los miembros de la orquesta, según relató Rafael Lay, su actual director e hijo de uno de los fundadores, aunque la calidad del sonido se logró en Los Ángeles por las gestiones de Isaac Delgado y Alain Pérez, dos excelentes y carismáticos intérpretes. Observen la secuencia de los hechos. Primero fue el choque con el Movimiento San Isidro. Un grupo de jóvenes artistas muy pobres, separados del poder político, se presentaron de buena fe en el Ministerio de Cultura a hablar con el Ministro. No se les concedió esa gracia. Meses más tarde ocurrieron las protestas cívicas del 11 de julio. Miles de personas se levantaron en todo el país.

No hay que ser un lince para vincular ambos sucesos. Por último, el 15 de noviembre tomó el relevo la asociación cívica “Archipiélago”, provisionalmente dirigida por Yunior García Aguilera, quien acabara exiliado en España, y a quien se debe una magnífica explicación de estos fenómenos pronunciada en la rueda de prensa. El hecho de que el premio a la “Canción del año” haya sido concedida a Patria y Vida, debería haberle revelado a la dirigencia revolucionaria que tiene un mensaje que huele a naftalina. Es muy viejo. Hace 20 o 30 años hubieran premiado una canción en torno del lema Patria o Muerte, y se lo hubiera otorgado un chaval que vestía una camiseta del Che, pero hoy es impensable que algo así ocurra. ¡El primero de enero comenzará el año 63 de esa revolución y de ese régimen!

Por supuesto, pueden permanecer en el sillón de mando, pero ¿hasta cuándo? El general Francisco Franco murió en la cama como Fidel, y como presumiblemente sucederá con Raúl, pero lo que no evitarán es que las jóvenes generaciones modifiquen totalmente el rumbo político del país. Así ha sido siempre en la historia del planeta. Franco había supervisado cuidadosamente la educación de su sucesor en el Poder Ejecutivo –el rey– para garantizar que no habría sorpresas. Incluso, en el Parlamento –que en esa época se llamaba “las Cortes” y estaba formada por tercios, como indicaban los manuales fascistas–existían unos aguerridos parlamentarios que integraban “los 40 de Ayete”.

Así se llamaban por el palacete en que solían reunirse, muy cerca de San Sebastián, en el “país vasco”, lugar de residencia de Franco en algunos veranos. Era el grupo de franquistas que, supuestamente, resistiría cualquier intento de cambio. Sólo que al frente de “los 40 de Ayete” estaba, nada más y nada menos, que Adolfo Suárez, el hombre que junto al rey, encabezó la transición una vez que Franco murió. Ni el rey Juan Carlos ni Adolfo Suárez fueron traidores a Franco. O, si lo fueron, debieron optar una de dos lealtades conflictivas: la que le debían al viejo Caudillo que los había encumbrado personalmente, o la que les debían a las nuevas generaciones que no habían participado activamente en la guerra civil, como era el caso de ellos mismos.

Tanto Juan Carlos de Borbón como Adolfo Suárez eran producto de la Segunda Guerra mundial, o, si se quiere, de la Guerra Fría que entonces se libraba. Ellos eligieron dirigir a sus compatriotas a la modernidad y extraerlos de la primera parte del siglo XX a la que los había arrastrado el Generalísimo de España. No sé cómo se puede obviar el ejemplo de España, pese a que, desde el punto de vista económico, los últimos 15 años del franquismo fueron espléndidos. Cuba tiene una oportunidad dorada de corregir el rumbo equivocado emprendido en 1959. Todo lo que tiene que hacer es rectificar, consultar a la sociedad, e ir, como señalaba Oswaldo Payá, “de la ley a la ley”. De lo contrario el país puede sucumbir a otra etapa de innecesaria violencia.

Esta es la letra dela canción que puso en peligro al régimen cubano:

Y eres tú mi canto de sirena

Porque con tu voz se van mis penas

Y este sentimiento ya está añejo

Tú me dueles tanto aunque estés lejos

Hoy yo te invito a caminar por mis solares

Pa' demostrarte de que sirven tus ideales

Somos humanos aunque no pensemos iguales

No nos tratemos ni dañemos como animales

Esta es mi forma de decírtelo

Llora mi pueblo y siento yo su voz

Tu cinco nueve yo, doble dos

Sesenta años trancado el dominó

Bombo y platillo a los quinientos de la Habana

Mientras en casa en las cazuelas ya no tienen jama

¿Qué celebramos si la gente anda deprisa?

Cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa

Todo ha cambiado ya no es lo mismo

Entre tú y yo hay un abismo

Publicidad de un paraíso en Varadero

Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron

tu cinco nueve, yo, doble dos

(Ya se acabó) sesenta años trancado el dominó, mira

(Se acabó) tu cinco nueve, yo, doble dos

(Ya se acabó) sesenta años trancando el dominó

Somos artistas, somos sensibilidad

La historia verdadera, no la mal contada

Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada

A punta de pistola y de palabras que aún son nada

No más mentiras

Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas

Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida

Y empezar a construir lo que soñamos

Lo que destruyeron con sus manos

Que no siga corriendo la sangre

Por querer pensar diferente

¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes?

Si mi Cuba es de toda mi gente

ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio

(Ya se acabó) ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo

(Se acabó) y no tenemos miedo, se acabó el engaño

(Ya se acabó) son sesenta y dos haciendo daño

Allí vivimos con la incertidumbre del pasado, plantado

Quince amigos puestos, listos pa' morirnos

Izamos la bandera todavía la represión del régimen al día

Anamel y Ramón firme con su poesía

Omara Ruiz Urquiola dándonos aliento, de vida

Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo

Y el mundo 'tá consciente

De que el movimiento San Isidro continua, puesto

Seguimos en las mismas, la seguridad metiendo prisma

Esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma

Ya sa' tu revolución maligna, soy Funky style, aquí tienes mi firma

Ya ustedes están sobrando, ya no le queda nada, ya se van bajando

El pueblo se cansó de estar aguantando

Un nuevo amanecer estamos esperando

Se acabó, tu cinco nueve, yo, doble dos

Ya se acabó, sesenta años trancado el dominó, mira

Se acabó, tu cinco nueve, yo, doble dos

Ya se acabó, sesenta año trancando el dominó

Patria y vida

Patria y vida

Patria y vida

Sesenta años trancado el dominó

Fuente: Musixmatch

Compositores: Beatriz Luengo Gonzalez / Descemer Bueno / Alexander Hernandez Delgado / Randy Martinez Amey Malcom / Yadam Gonzalez / Manzanares Yotuel Omar Romero / Eliexer Márquez Duany / Maykel Castillo Perez

Letra de Patria y Vida © Lemontree Entertainment