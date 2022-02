 Carlos Blanco: Allí está la fuerza, pero desperdigada

Observo las redes sociales y también las impresiones de quienes conozco: lo que antes fue fervor hacia determinados guías, ahora es hastío y amargura ; tal es el costo que pagan los que no cumplen su cometido. En otras latitudes el fracaso repetido conduce a la renuncia, al apartamiento, para darle tiempo al tiempo. Entre nosotros no es la conducta que predomina. La mayoría de los dirigentes actúa como si los fracasos fuesen responsabilidad de otros y nunca se sienten obligados a dar cuenta. Es natural que un jefe político se equivoque como cualquier ser humano, pero su responsabilidad es mayor porque esa equivocación impacta a muchos; lo que sugiere una revisión pública de por qué las cosas ocurrieron de un modo y no de otro. Eso no acontece entre nosotros.

Venezuela se convirtió en un país roto, cuyas piezas no se han vuelto a ensamblar y, por el camino que se camina, no pareciera que puedan volverse a unir. A veces me parece que lo que vivimos es un enorme duelo que no cesa, de esos dolores que se ensanchan con su solo recuerdo. Más aún, los que vivimos el país que se nos fue caemos en cuenta de que no volverá y solo regresa en esos latigazos de remembranzas que asaltan un día tras otro. Era un país en que parecía que todo dependía de ti, de lo que hicieras o dejaras de hacer; el futuro era imaginable. Ahora, el futuro también emigró.