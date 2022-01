Carlos Blanco: Barinas y las alegrías (fugaces)

He sostenido que el pueblo de Barinas obtuvo una victoria el 9 de enero. Después de tantas derrotas consecutivas en diversos terrenos el que en un estado se le haya dado un golpe al régimen no puede ser sino motivo de alegría. Quien esto escribe era de los que pensaba que los próceres rojos no admitirían entregar Barinas porque su concepción y estilo es otro: si pierden, arrebatan, a menos que hayan resuelto repartir migajas. Con el candidato del 21 de noviembre hicieron lo de costumbre, lo sacaron del juego. Podían haber actuado de forma idéntica el 9 de enero. No lo hicieron. No creo que haya sido una conspiración para regalar una gobernación sin poder sino me parece que más bien que se les escapó la liebre.