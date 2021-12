 Carlos Blanco: Buscar lo que no se ha perdido

Pintar el mapa de América Latina con rojo, por los triunfos de Boric, Pedro Castillo, AMLO y otros, como si fueran Ortegas o Murillos, Maduros o la difunta familia Castro, me parece un error. Son rojos, sí; pero tienen entre ellos matices que van del rosado al rojo furioso. No hay que olvidar que a la ola roja de comienzos de siglo, impulsada y simbolizada por Chávez, siguió –al cabo de los años– otra ola variopinta y más hacia el azul, con azules que iban del color cielo al cobalto. Ahora se revierte la situación.

Sería un genio quien pudiera entender las dinámicas de las sociedades en estos tiempos caóticos. La abundancia de variables es inasible, la fragmentación de todas las estructuras es brutal, la ausencia de sentido es común, los unicornios existen en el mundo de las startups empresariales, los cisnes negros vuelan de noche y no se ven hasta que se instalan en el salón de la casa, por lo que cada día hay una sorpresa y las sorpresas constantes se convierten en rutina, agotan la paciencia y la salud mental.

Se tendría la tentación de decir que son demandas insatisfechas las que obligan a los cambios de orientación del electorado o tal vez el tamaño de las promesas de los candidatos o la credibilidad que estos puedan tener. Sin embargo, en variados casos no es la seriedad de la oferta electoral, porque se ha visto cómo astutos aventureros que no tienen en las alforjas más que las notas de algún asesor, ganan el favor popular. Puede haber algo más; tiene que haber algo más.

Por estos días me tienta la idea de que lo que mueve al electorado es el cambio por el cambio mismo; el movimiento de aquí para allá y de allá para acá. No es el objetivo del cambio sino el swing, la cadencia, en términos nuestros: el “vamos a probá”. No son los planes ni los, con frecuencia, pavosísimos programas de gobierno, sino tal vez la empatía con el accidente o el lance.