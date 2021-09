Carlos Blanco: ¿Está vencido el país?

El futuro se perdió para la mayoría de los venezolanos. No es que no exista sino que no se ve. La mayoría del país ha nacido o crecido en estos veinte años de desmantelamiento de lo construido en medio siglo. Para muchos vivir es buscar agua, tratar de conseguir una bombona de gas, llevarle el pulso a los cortes de electricidad, resolver el rompecabezas de conseguir comida y medicinas –sea que no haya, sea que es muy cara–, y soportar la indignidad de servicios de salud y de educación vueltos escombros, transporte público destartalado, y esa forma perversa de redistribución del ingreso que son las alcabalas policiales, militares, paramilitares, que recorren las vías devastadas del país. La idea de vivir ha sufrido esa asombrosa mutación en la que vivir es padecer, salvo los momentos familiares y amistosos a los que el confinamiento obliga.