Carlos Blanco: La economía zombi

Los ahorros previos en moneda extranjera no son extraños en Venezuela, pero todo el mundo sabe del festín que se han dado en la materia los jerarcas rojos, sus allegados, doctores y generales, que sin muchos ascos le entraron a saco a las bienaventuranzas petroleras. La corrupción comenzó a hacer de las suyas desde este país en las formas colosales que han sido evidenciadas en todo el planeta y un poco más allá.

Otra fuente de suministro de dólares y euros son las remesas que contribuyen a aliviar las penas de familiares y amigos y que, a la luz de lo que se volvió inevitable, no se hacen a escondidas como hasta hace poco tiempo. A lo cual se suma lo que proviene del oro que va en avión hasta Turquía y regresa en forma de maletas hartas de divisas.

Convertido el país en una inmensa máquina de lavado de dinero, de fuentes opacas u oscuras, al lado de legítimos y transparentes montos, se produce un incremento importantísimo de la demanda. El consumo se dispara; lo que implica elevación de las importaciones, de la actividad comercial masiva –formal e informal- , así como el dinamismo inmobiliario, terreno secular para la euforia financiera y para, si es el caso, el resguardo en cofres de cemento armado de tesoros que no pueden visitar Nueva York, la City londinense, los purgatorios fiscales caribeños o la modestia andorrana.

No es una recuperación de la economía ni es tampoco solo una colección de burbujas, sino una estructura viable mientras al torrente de recursos se sumen los de diversas proveniencias, incluidas las más discutibles. Los fundamentos son endebles porque no es la producción agrícola e industrial ni la diversificación de los servicios, lo que incluiría una actividad financiera sana, sino precisamente su ausencia o distorsión.

La ausencia de respeto a la propiedad privada, la inexistencia de seguridad jurídica que dé plena vigencia a los contratos, la arbitrariedad sobre las reglas de juego, el autoritarismo zombi en la economía, es lo que impide que se desarrolle una economía saludable y duradera. Algunos dicen que se marcha en la dirección correcta porque el zombi se ha levantado de la urna y se agita en Las Mercedes o más allá; sin embargo, siempre regresa a la cripta para amenazar al día siguiente. Cuando no hay derechos no hay inversión duradera en las magnitudes requeridas, aunque haya jugadas relancinas de los más arriesgados.

Sin libertad no hay recuperación sana. Puede haber ganancias y, en algunos casos, hasta exorbitantes, pero no hay sanidad en el arreglo productivo; todo depende de los próceres rojos y sus aliados. Aun si hay el rebote como el que se celebra, las distorsiones que conlleva profundizan la oscuridad del sistema: a los que hacen plata a montones y de este modo no les interesa un sistema judicial eficiente, ni la sana competencia: les resulta más barato crecer entre la maleza y la maldad