Carolina Jaimes Branger: La “santificación” de Alex Saab

El chavismo no para. Siempre está inventando algo y usando a alguien. En este caso en particular, lo triste es que a quienes utilizan es precisamente a las víctimas. Hace pocos días en Petare se llevó a cabo una actividad donde unas cuantas personas “exigían” la libertad de Alex Saab. Muy bien organizada, con franelas impresas, afiches y hasta un papagayo (¡¡!!) que decían en inglés “free Alex Saab” como si alguien en Venezuela, que pasa hambre principalmente por culpa de los negocios de ese sujeto, fuera a gastar su paupérrimo sueldo en esa nimiedad. Pero el acto no es para Venezuela, por supuesto. Es para la galería internacional e imagino que tanto el Foro de Sao Paulo como el Grupo de Puebla le darán el relieve que tan magno acto revistió.

“El día de hoy estamos en la imponente plaza El Cristo de Petare”, dice el locutor John Gómez del muy bien producido video, “en honor al 'diplomático' (comillas mías) antibloqueo (esto hasta risa me dio), nuestro hermano y amigo Alex Saab, quien un 21 de junio del año pasado (¿cuántos 21 de junio habrá tenido el año pasado para que diga “un”?) fue secuestrado en Cabo Verde por luchar por los derechos del pueblo venezolano. Un hombre que lo único que ha hecho es recorrer el mundo en pro de los derechos y la soberanía de nuestra patria. Cuando secuestran a Alex Saab están secuestrando la comida del pueblo venezolano (es decir, que, si Alex Saab se muriera, los venezolanos no comeremos más nunca, así de irremplazable resulta el personaje) porque eso es lo que hacía Alex Saab ante el mundo, buscar que ante este 'feroz bloqueo' (siguen mías las comillas) que nos ha impuesto los Estados Unidos pudiera llegar al pueblo venezolano la comida. A través de esta 'importante idea' (ídem) que presentó nuestro presidente Nicolás Maduro como fue (sic) los comités locales de abastecimiento y producción. Además de eso Alex Saab no solamente es (sic) los comités locales de abastecimiento y producción, porque Alex Saab fue el mismo que el año 2013 estuvo luchando y haciendo alianzas estratégicas en los países aliados del mundo para que pudiéramos construir 'sendos' verticales (el dron enfoca una edificación) que fomentarán el deporte, que fomentarán la cultura, que fomentarán lo bueno, lo grande, lo bonito que hacemos aquí en Venezuela”.

Gómez continúa: “Desde aquí, desde esta importante parroquia petareña le decimos al 'imperio' (ídem) norteamericano 'no basta con que nos secuestren a uno', ustedes 'nos' (ídem) secuestrarán a uno, pero aquí nos vamos a seguir levantando millones (cuatro gatos) que estamos cada vez más convencidos de que seremos libres, seremos soberanos (¿no dizque lo éramos?) y que pronto vamos a tener a Alex Saab entre nosotros, libre, haciendo las 'gestiones' (ídem) que él venía haciendo por nuestro pueblo (echito), por nuestra independencia (¡Dios!), por nuestra economía, nuestra cultura, por nuestro deporte, caminando juntos porque eso es lo que merecemos (¡¡¡¿lo que merecemos?!!! ¡Dios nos ampare!) así que le decimos a usted, imperio norteamericano, 'no basta con que nos secuestren a uno, hoy somos millones (repito, cuatro gatos) convencidos de que seremos libres, convencidos de cuál es nuestro camino, cuál es nuestro proyecto y cuál es nuestro rumbo'. El dron se aleja para hacer un paneo donde aparecen como sobre una cancha de piso de asfalto verde dos enormes carteles que dicen, una vez más, “Free Alex Saab” y “Libertad para Alex Saab” y el cierre es “No al bloqueo”.

Ante esto, la mismísima Madre Teresa de Calcuta palidece. Alex Saab es nada menos que el artífice de nuestra independencia (nuestros próceres fueron unos pobres pendejos), nuestra economía (jajajajajajaja, sí, claro), nuestra cultura y nuestro deporte. El locutor como que no sabe que la Fiscalía de Colombia tiene abiertas varias investigaciones contra Saab, sus hermanos y su ex esposa por negocios ilícitos.

Uno de los abogados de la costosísima defensa de Saab (en buena parte pagada por el régimen venezolano), Abelardo De la Espriella, ha declarado en varias oportunidades que los señalamientos que se le hacen a Saab son “leyendas tejidas a su alrededor y tienen que ver con el costo de ser exitoso en el extranjero, en medio de una agitada realidad política, conocida por todos”.

Si Cabo Verde no extradita a Saab a Estados Unidos, esperen la bienvenida más cursi que se le habrá hecho a “diplomático antibloqueo” alguno. Llenarán las calles de gente con sus franelas nuevas y sus estómagos vacíos. Le darán la espada del Libertador y lo harán “santo”, como en el monopolio, sin haber pasado por “go”. @cjaimesb