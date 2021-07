Daniel Limongi: Italia y el mérito de nunca rendirse

Dentro de poco se cumplen 4 años de la eliminación de Italia del mundial de Rusia. En ese momento, Buffon se acercó a las cámaras entre lagrimas y dijo “disculpa, disculpa”. Era el rostro de quien se sentía decepcionado por no haberle cumplido a su nación. Italia seguía en su crisis y parecía que esos tiempos en donde la Azzurra dominaba el fútbol eran cosas del pasado.

Pero el tiempo siguió. Llegó Roberto Mancini a los banquillos italianos y comenzó un proyecto que tenia como norte el jugar bien en base a un colectivo que se beneficiase entre todos. Los resultados empezaron a llegar y el buen juego hizo que Italia tuviese una racha invicta previa a la Euro que los hiciese soñar, pero para el mundo ellos no eran la favorita.

Francia e Inglaterra partían como los firmes candidatos para el título. Los primeros son los campeones del mundo y se considera la mejor plantilla de Europa. Los segundos tiene una gran generación y, de llegar a la final, jugarían 6 de 7 partidos en casa, un escenario ideal para ganarla. Siguiendo la línea estaban Portugal, un equipo lleno de estrellas y campeón defensor; y Bélgica, la eterna promesa.

Italia comenzó con un 3-0 ante Turquía. Su fútbol se basó en un dinamismo por banda y una solidez en el medio del campo que no paró de generar ocasiones. Le siguieron otra goleada a Suiza y un sólido 1-0 ante Gales cuando la clasificación ya estaba resuelta. En octavos los esperaba Austria que, con el cuchillo entre los dientes, salieron a pelearle el partido. Los fantasmas del pasado casi aparecen en la segunda parte cuando Arnautovic mandó el balón al arco italiano, pero una revisión del VAR comprobó un fuera de juego que dio chances para que luego Chiesa y Pessina anotaran y mandaran a Italia a cuartos.

Bélgica los esperaba tras vencer a Portugal. Italia golpeó primero y logró mantener su ventaja con un inmenso trabajo defensivo en el que sus pilares en el eje de la zaga, Bonucci y Chiellini demostraron por qué son de los mejores centrales de la actualidad.

Francia, el hipotético semifinalista había caído ante Suiza. Portugal y Bélgica estaban eliminadas y quedaban Inglaterra y la sorprendente España de Luis Enrique que venia de matar a todos sus fantasmas y tenia la confianza por los cielos.

Italia, mientras, seguía jugando bien, pero las preocupaciones empezaban a llegar tras la baja de Spinazzola en el partido contra Bélgica. El lateral izquierdo era pieza fundamental en ese engranaje ofensivo de la Azzurra por lo que se temía que el ataque disminuyese.

España hizo un partido excelso, pero la defensa italiana volvió a triunfar. Con una prorroga de por medio, Italia llevó el partido a los penales donde, tras fallar Morata, Jorginho anotaría el gol que mandaría a su país a otra final de Euro tras 9 años.

Así llegó Italia a una final de Eurocopa. Luchando cuando debía y golpeando cuando quería. Demostrando un dinamismo ofensivo perfecto y con una confianza enorme que se demostró en el gesto de Chiellini previo a los penales contra España cuando carga a Jordi Alba. En la final los esperaba Inglaterra, otra selección que también tenia los ánimos en las nubes y que querían consagrarse ante su afición, pero la perseverancia venció.

A pesar de todo lo que se diga hoy, Inglaterra tuvo la victoria en sus manos. El gol tempranero de Shaw dio la ventaja a un equipo que buscaba controlar el partido y salir a la contra. La línea de 3 centrales propuesta por Southgate tenía como objetivo ese contexto. Italia buscando el empate y ellos teniendo campo libre para que Sterling y Mount explotaran la contra. De hecho, por momentos pareció que Inglaterra expandiría su ventaja, pero la gran actuación de la defensa y de Donnarumma frenaron todo y mantuvieron con vida a la Azzurra.

Como dicen, el fútbol da revancha. 9 años después de aquella final, Bonucci anotaba el empate tras cazar un rebote que quedó al borde del arco inglés. Así comenzaba una batalla que llegaría a los penales.

Con el 1-1 en la tanda, Belotti falló el penal y Maguire dio la iniciativa a su equipo. Los ingleses solo necesitaban anotar los siguientes dos penales y serían campeones de Europa, pero Rashford y Sancho fallarían en el único objetivo que tenían ese día.

A pesar de las críticas, el plan de Southgate ante una tanda de penales fue poner a Sancho y Rashford en el 120 para cobrar lo que podrían ser los tantos decisivos.

Con la oportunidad de oro de poner el 3-2 para Inglaterra, Rashford manda el penal al palo, Bonucci por el otro lado, retomó la iniciativa. Sancho tenia que anotar para mantener con vida a Inglaterra, pero Donnarumma pararía y le daría el chance a Jorginho de anotar el gol del título. Pickford frenaría y daría otra oportunidad a su país, pero Saka lanzaría mal el quinto inglés e Italia se coronó campeona.

Casi 4 años después de la eliminación del mundial, 9 años después de perder la final de la Euro 2012 contra España. 11 años después de hacer el ridículo en la fase de grupos del mundial de Sudáfrica y 15 años después de su último título, Italia volvería a levantar una copa. La selección que no estaba en ningún pronostico y que no tiene grandes estrellas, logró acabar con sus fantasmas y volver a triunfar. Al final no importa cuánto pierdas, sino que nunca te rindas. @dald96