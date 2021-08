Daniel Limongi: La renuncia de Peseiro, ¿crónica de una muerte anunciada?

Eran las 11 de la mañana del viernes 20 de agosto cuando la Federación Venezolana de Fútbol anuncia una rueda de prensa extraordinaria. El motivo: informa que José Peseiro, el entrenador nacional, había renunciado al cargo

Minutos después, Peseiro publica una carta en donde explica que su motivo para renunciar era una deuda de 14 meses de salario, lo que es prácticamente casi todo el contrato que había firmado. El profesor agradeció a la afición, a los jugadores y a la prensa por el apoyo y confirmó que era una decisión definitiva porque la situación se había hecho “insostenible”

La respuesta que ha llegado desde la federación es que ellos tenían la intención de mantener a Peseiro y se le había prometido pagarle el 50% de las deudas en el menor plazo posible y pagarle el resto en las siguientes fechas de las eliminatorias. De hecho, se sabe que Peseiro aceptó un plazo de tiempo para replantearse la idea, pero aun así decidió renunciar.

Y aunque ha sido sorpresivo por el momento en que se hace, la realidad es que esto viene sonando desde hace bastante tiempo.

A mediados de 2020 se filtró a la prensa que Peseiro estaba pensando abandonar la selección porque no le habían cancelado los pagos que se le debían para ese entonces, no se sabe por qué, pero decidió quedarse y aguantar.

Luego, antes de la eliminatoria contra Chile se supo que la Federación tenia pensado pagarle un anticipo porque se esperaba que perdiese esa doble fecha, pero tras la victoria contra Chile, se mantuvo al profe en el cargo.

La última vez que hubo un rumor sobre su despido fue en la Copa América. Según periodistas, la Federación esperaría a que la selección fuese eliminada para despedirlo y el candidato favorito era Rafael Dudamel, entrenador muy cercano a la directiva actual.

Pero tras estos 3 rumores principales, llegó el día y concluye un proyecto que desde el día uno estuvo lleno de problemas, pero que con trabajo y dedicación se ganó el aprecio de los hinchas y de los jugadores al punto de que varios han publicado su carta de despedida agradeciéndole su labor y lamentándose porque éste no fue el final que se esperaba.

Ahora la selección asume un camino incierto. Estamos a menos de dos semanas de enfrentarnos a Argentina en lo que será una triple fecha fundamental para nuestras mermadas aspiraciones. No hay entrenador y la imagen de la Federación está manchada ¿Quién quiere trabajar en un lugar donde no pagan? Esa es la gran pregunta que se hace cuando desde la directiva de la FVF se nos dice que están enfocados en traer a un técnico de “talla mundial”. Se habla de Miguel Ángel Russo, extécnico de Boca Juniors, pero la pregunta del principio tumba las expectativas que podemos tener.

Y es que no puede haber expectativas de nada en este contexto. La FVF estuvo intervenida por mucho tiempo para resolver las crisis que tuvimos. Recientemente metieron preso a un presidente y ahora nos enfrentamos a una demanda por impagos ante la FIFA. La situación en FUTVE tampoco es la mejor, la liga sigue cargando con los problemas de la crisis venezolana y hay clubes que prácticamente están en una crisis financiera, un ejemplo es el caso de Trujillanos, club que fue obligado a pagarle la deuda que tenían con el entrenador y ciertos jugadores para que pudiesen inscribirse.

Con todo esto llegamos a la Selección. A una semana de comenzar la concentración no hay entrenador y, como suelen llevarse las cosas en casos como este, lo más probable es que se nombre a un interino y se busque fichar a un oficial lo más pronto posible, algo que no es lo recomendable porque se ficha más por la urgencia que por crear un proyecto.

Ahora la triste realidad es que, entre política, corrupción, pésimos manejos y desinterés estamos perdiéndonos de aprovechar a lo que por calidad puede ser nuestra mejor generación de futbolistas de nuestra historia.

No es posible que la federación haya tenido problemas de impagos con el entrenador, los juveniles sub-20 y con árbitros nacionales. No puede ser que en la liga haya jugadores que no tengan para pagar el alquiler porque su equipo no le paga. No puede ser que no haya proyecto en la selección y que además se hable de que una opción es Rafael Dudamel, un entrenador que se peleó con media plantilla y ha sido acusado de varias irregularidades. No puede ser que estemos en este alboroto.

Como he insistido en otras oportunidades, es el momento de que en Venezuela se cambien la forma de hacer las cosas. Es necesario que se deje de tratar a la FVF como si fuese una bodega y se empiece a profesionalizar al fútbol. Venezuela no puede seguir teniendo practicas mediocres, pero con lo que se está viendo, parece imposible que esto cambie en un futuro próximo. Ojala me equivoque. @dald96