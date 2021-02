Daniel Limongi: Las cosas han cambiado

Cuando Juan Domingo Perón vuelve al poder en Argentina tras su exilio en España, se encuentra con que la izquierda está dividida en distintas facciones, una de ellas eran los Montoneros que querían entrar al poder sirviéndole de apoyo, pero Perón no cedía espacios lo que genera fricciones entre los guerrilleros y el líder argentino.

Sucede que se da una manifestación por el Primero de Mayo en Plaza de Mayo frente al balcón de la Casa Rosada, la casa de gobierno en Argentina. Ahí los montoneros iban a interpelar a Perón cuando este diera su discurso. Al momento en que Perón sale a hablar, empiezan los montoneros a entonar el cántico de “¡Qué pasa, ¡qué pasa, ¡qué pasa, General, ¡que está lleno de gorilas (militares) el gobierno popular!". Ante esto, Perón se irrita y corre a los montoneros tras llamarlos imberbes y “estúpidos que gritan”. Tras un buen rato en un toma y dame entre Perón y los montoneros, estos últimos deciden irse en lo que seria recordado como el día que Perón botó a los montoneros de la Plaza de Mayo. Básicamente, el día que el líder de la izquierda expulsó a parte de sus aliados por oponerse a sus nuevas medidas.

47 años después, en Caracas, tenemos una escena similar, pero no en “Balcon del Pueblo” sino en el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo.

Desde el arranque de esta nueva asamblea dirigida por Jorge Rodríguez, hemos tenido varios ejemplos de que esta nueva administración es muy distinta a aquel chavismo del 2006. De hecho, estos ejemplos vienen de antes. Ya en el 2020 se habló de la persecución que estaban sufriendo distintas facciones de la izquierda extrema por oponerse a las medidas económicas de Maduro. Tanto el PCV como dirigentes de izquierda acusaron al gobierno de perseguirlos y de violarles sus derechos políticos.

Pero el mejor ejemplo se vivió este 4 de febrero en la sesión de la AN. Sí, una fecha bastante buena para este espectáculo.

El diputado del PCV, Oscar Figuera, dio un discurso donde criticó las medidas de Maduro y donde él anunciaba que no apoyaría el proyecto de acuerdo que se estaba presentando. A esto, Rodríguez respondió con burla y diciéndole que lo extrañaba porque no había ido a las sesiones, y ahí todo comenzó.

Rodríguez tomó la palabra y empezó a atacar a Figuera. Dijo que el PCV era “un supuesto partido de izquierda”; que hay facciones en la izquierda que le hacen el juego a Elliott Abrams y que él no tolerara a “los quinta columna”. A esto, la bancada del PSUV se paró en pleno a aplaudir. Sí, el chavismo aplaudiendo el linchamiento a un aliado que se salió de la línea.

Tras más de 20 años del chavismo y con todas las crisis que han pasado, los dirigentes empiezan a cambiar de fórmula y empiezan a desechar a aquellos que en el pasado fueron útiles y que hoy se vuelven incomodos. Al igual que Perón, se encuentran con resistencias y críticas, e igual a Perón responden con insultos y señalándolos de infiltrados.

Esto no es más que el comportamiento clásico de aquel que busca el poder a toda costa. Para él no hay ideologías sino objetivos. Las consignas se vuelven parte del disfraz del momento y los modelos económicos duran hasta que dejan de dar beneficios.

Cuando el petróleo estaba alto, el chavismo se dedicó a expropiar y a aumentar el tamaño del estado. El día que el petróleo dejó de ser negocio, regalaron PDVSA, privatizaron empresas y amaron (abiertamente) al dólar. Sí, porque ellos no son ideólogos que mueren por su idea, son unos simples mercaderes que mueren por el dinero y por el poder, y que saben que, si no hay dinero, tampoco habrá poder. Si el dinero viene por la gallina de los huevos de oro llamada PDVSA, pues son socialistas. Pero si el dinero viene de empresa privada y de que sus amigos inviertan, pues son capitalistas. Fácil y sencillo, y al que no le guste pues prepárese.

Ahora, esa izquierda que tanto aplaudió cuando a la oposición se le quitaba el derecho de palabra en la AN; que no dijo nada cuando el chavismo perseguía a los opositores y que incluso defendió estas prácticas; ahora dicen “epa, esto está mal” cuando se lo aplican a ellos. La diferencia es que ya los espacios para una reforma y de contraloría se cerraron, y ellos tendrán que decidir entre mantenerse fieles a sus ideas fracasadas o claudicar en su intento.

Los gorilas siempre estuvieron, lo que pasa es que disfrazados con camisas del Che y cantando Alí, hasta el día que las consignas dejaron de serles útiles y se fueron a amar al dólar. Mientras, sus viejos aliados pasan a ser oposición y posiblemente infiltrados. Cómo han cambiado las cosas en “el gobierno obrero”. @dald96