Daniel Limongi: Seguiremos teniendo fe, pero hay que trabajar

Se acabó el sueño de los cuartos y de superar una de las fases de grupo más complejas de la historia de la Vinotinto en una Copa América. Las buenas sensaciones quedaron atrás y llega el momento de reflexionar.

Ahora bien, más allá de hablar del partido contra Perú, creo que es pertinente tocar el tema del contexto actual de la FUTVE porque por más fe que podamos tener, nuestra crisis sigue pasando por varios puntos centrales que dificultan cualquier avance.

Para comenzar hay que establecer una cosa sencilla, Venezuela no tiene proyecto de ninguna clase. La federación se quedó a la mitad en su proceso formativo, la liga está en su peor momento histórico y los clubes se debaten entre los impagos y la crisis nacional. Hay pocas canteras y por ende hay poco trabajo a nivel formativo. El futbolista nacional busca fichar por cualquier equipo extranjero y no hay cultura futbolera en el país.

Todo esto genera una crisis en fútbol nacional en el que el futuro es gris. La base que dio los mejores momentos de la selección está de salida, son pocos los talentos que están teniendo continuidad en Europa y se hace casi imposible establecer un estilo de juego nacional.

Venezuela necesita un golpe de timón, pero no en la dirección del equipo nacional, sino en el fútbol entero. Es necesario que la FVF arregle todas las crisis en las que se metió. Es necesario que los dirigentes de la liga y clubes busquen promover el producto local y se empiecen a crear proyectos que vayan mucho más lejos que el querer encontrar a la próxima perla para venderla. Es hora de que empiece un trabajo formativo generalizado y que se enfoque tanto en el jugador como en entrenadores.

Claro, hay que decirlo, esta crisis no es exclusiva de Venezuela, es una crisis general de Sudamérica, pero los problemas se asumen con acciones no con excusas. También quiero decir que esto no nos asegura ganar títulos, pero sí nos asegura un cambio de donde estamos actualmente.

Ya a corto plazo con la selección, considero que es hora de un gran cambio. Primero, hay que dejar de creer que el jugador que vale es aquel que está en Europa. Segundo, es hora de despedirse de ciertos veteranos que ya no tienen nivel. Tercero, es hora de ver el perfil promedio del jugador nacional y crear un estilo a partir de ahí. Y por último, es hora de que nos demos cuenta de nuestras limitaciones y que tenemos que buscar jugar con lo que tenemos.

Las lecciones que nos dejó la Copa América fueron las siguientes: es hora de aprovechar el fútbol local y al jugador que esté en un buen nivel competitivo; y es el momento de despedirnos de ciertas figuras que lo dieron todo, pero que ya su tiempo se acabó.

El fútbol va mucho más allá del “poner ganas”. Los procesos formativos, el trabajo de base, las ligas y varios factores más son los que definen la calidad de una selección. Sí, en ciertos momentos el nivel de intensidad influye, pero la realidad es que para que se llegue a un momento importante en un torneo o eliminatoria es necesario que el equipo compita y para eso necesitamos buenos jugadores y un planteamiento coherente.

Para cerrar, solo nos queda agradecer a nuestros jugadores. Se llegó a un torneo con cero esperanzas y nos fuimos llegando vivos al final. Se demostró que hay talento y tenemos fe en ellos. @dald96