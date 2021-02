David Bonyuet: Ni tan calvo ni con dos pelucas

Aunque parezca insólito, un país devastado por un caudillo ahora intenta perpetuar a otro caudillo. “El elegido” quiere seguir, vitalicio, hasta que se logren las condiciones de “elecciones libres” ... este fenómeno del mesías impoluto ahora gangrena al liderazgo legítimo en el cargo y tanto les ha gustado que quieren quedarse, obviamente, ¡sin hacer nada! No importa lo que diga la constitución, ahora el elegido es uno solo.

Salen las explicaciones más absurdas justificando que el cargo va asociado a un solo hombre y el apoyo de más de 50 países es solo a esa persona, que antes nadie conocía. Para nada dicen que el mundo apoya a Venezuela, su constitución nacional o a los venezolanos. ¡Nada de eso! ... hay que blindar al hombre, para que así el chavismo se rinda a sus pies... aunque hasta ahora ¡solo se han rendido de la risa!

Cuando creíamos que el culto a la personalidad había sido agotada, ahora salen que el elegido debe seguir, aunque se termine su presidencia en la Asamblea Nacional. “La constitución está equivocada, o mejor, la podemos interpretar como nos da la gana”, dicen los de aquí, que se supone están con nosotros... aunque todavía no han dado muestras de ningún hecho que justifique semejante declaración. "Vamos bien", aunque nadie ha visto cómo y por eso "quieren seguir", aunque nadie sabe por qué.

El “Manual de Organización Nacional” confiesa en términos explícitos un enfoque erróneo a la crisis nacional. Esto es equivalente a decir que los judíos deberían haberse enfrentado a los nazis invocando el arrepentimiento de las fuerzas militares y del Schutzstaffel. Según ellos, el Libertador Simón Bolívar, debió plantear la idea del arrepentimiento de las fuerzas coloniales para la independencia, santo cielo, ¡cuántas muertes innecesarias! Como admite su “Manual de Organización Nacional”: “Lo que no se comunica no existe”; es obvio que en la ruta planteada no se hace mención de ninguna ayuda militar exterior, ni conformación de coalición internacional ni petición de injerencia humanitaria, pues no la hay ni la habrá. ¿Alguien cree que el nuevo canciller tiene experiencia resolviendo conflictos internacionales?

El proceso de alternancia dentro de la misma Asamblea ha sido para permitir a los diferentes partidos manifestar sus diferentes esquemas de actuación. Ahora es evidente que el enfoque dado por el actual presidente interino es errado y no funciona. Peor aún, no rectifica. Es peligroso que al actual interino se le permita permanecer en la presidencia encargada cuando:

a) Su plan de trabajo no funciona

b) Su enfoque contra la tiranía es errada

c) Está contando con el arrepentimiento de las FAN cuando ellos son los culpables

d) Prefiere la in-acción, sencillamente están esperando cruzados de brazos sin hacer más nada

e) No entiende que Venezuela está secuestrada y de esa usurpación los culpables no se van a arrepentir.

Entre todos debemos pedir al TSJ Legítimo que se pronuncien en estos hechos que son públicos y notorios. El presidente interino no puede seguir en la presidencia cuando se termine su cargo de presidente de la Asamblea Nacional.

Eso no significa que no lo apoyemos ... cada vez que haya que participar en una manifestación, hay que ir y EXIGIR: ¡Intervención humanitaria YA! Hay una pequeña esperanza: si ellos creían que los militares se arrepentirían, existe la posibilidad que con suficiente presión popular ellos rectifiquen, se arrepientan y pidan intervención. El retorno de Iván Márquez a las armas es un claro signo que los terroristas van a recrudecer sus métodos ... y eso incluye al chavismo.

Por otro lado, hay mucho odio de la oposición contra la oposición. El lado opositor que creíamos profundamente democrático resultó ser más tiránico que el chavismo mesmo:

1) No admite posibilidades de corrupción, pues los corruptos solo están en el gobierno: esos socios que están muy sucios son vírgenes de por vida... pero si las pruebas de inocencia son tan grandes, ¿por qué no las presentan?

2) Piden la unión, pero solo a su proyecto, rechazando de plano al TSJ Legítimo, a Soy Venezuela y cualquier otro proyecto que no sea idéntico al de ellos... curiosamente aceptan chavistas light.

3) Suma, no restes... pero restan cualquier opción de coalición extranjera.

4) No quieren abogar por el enfrentamiento de venezolanos contra terroristas, pero curiosamente no importa que la represión siga asesinando venezolanos a paso de campeones.

5) El diálogo es solo con los malos muy malos, pero no permite la libertad de expresión de los buenos muy buenos: ¡ninguna crítica contra ellos es aceptable! El pensamiento único es curiosamente muy parecido al impuesto en el otro lado.

6) Quieren seguir pidiendo el arrepentimiento de los culpables, aunque ya los hayan traicionado muchas veces. Esos que han liderado la represión están a punto de rendirse...dicen ellos (curiosamente muchos de ellos huyen si los persiguen).

7) Aceptan negociar con los malos muy malos, pero jamás negocian con este otro lado de la oposición que pedimos injerencia humanitaria.

Mientras tanto el usurpador aumento varios kilos viendo la pelea interna, pues está muy entretenida:

-Tramas de corrupción que niegan con insultos

-Acusaciones van y vienen: se sacan los trapitos sucios y todos gritan “foooo”

-Por nuestra culpa, algunos “ique” líderes son acusados por el chavismo: “morrocoy diciéndole a cachicamo conchudo”, pero ¡es nuestra culpa!

-La mujer del portero de PanAmPost le abrió la puerta a la vecina de la chicharronera... ahí está la clave... ¡están vendidos!

-La culpa es del mensajero. ¡Metan preso a los denunciantes!

Hay más violencia en el lado de la oposición contra la oposición que en la petición de intervención militar. Por la vía pacífica la justicia ha sido desterrada y ni siquiera para cuidar las formas piden una investigación. ¡Con mis corruptos no te metas!

A pesar de todo esto no debemos perder el foco: ¡el enemigo es rojo rojito! La lucha sigue: EE.UU. nos respalda con la creación de la Unidad de Asuntos de Venezuela y la OEA aprobó resolución de condena a violaciones de DDHH. Pero sobre todo la sociedad civil organizada con la Red de CiudadanosVzla está llevando una campaña para impulsar y lograr activar el TIAR, el 187.11 y el R2P con una coalición de países para lograr la injerencia humanitaria. Todos podemos ser parte de este histórico esfuerzo, apoyándolos:También podemos apoyar el TIAR.

Nuestra lucha contra la dictadura dependerá solo de nosotros.

La libertad nunca había dependido tanto del bravo pueblo. No nos dejemos intimidar, no perdamos el tiempo en pendejadas, no permitamos que nos cercenen el derecho a la independencia: ¡intervención militar ya! ¡ABAJO EL CHAVISMO! (tres metros bajo tierra). @DBonyuet