Enrique Rondón Nieto: El Plan de Vacunación en Venezuela es una ruleta ¿rusa?

Nos acercamos a los 500 día de pandemia COVID-19 y el Plan de Vacunación en Venezuela sigue siendo una incógnita.

En febrero, Juan Guaidó, considerado Presidente de la República por varios países, entre ellos EE.UU., Canadá y la Unión Europea, dijo estar dispuesto a “canalizar" los recursos para el pago de las vacunas contra el COVID-19 a través del sistema COVAX.

Fue un respiro para los venezolanos. Gobierno y oposición llegaban a un acuerdo en beneficio del pueblo.

Pero, “desengáñese comadre que no hay Angelitos Negros”, como diría Andrés Eloy Blanco.

A finales de Marzo, Delcy Eloina Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva anunció que la vacuna AstraZeneca no sería utilizada en Venezuela.

Hoy, el médico infectólogo Julio Castro, califica de la decisión de “una necedad del Gobierno”

Tal “necedad” es complementada por un anuncio de Nicolás Maduro, según el cual, a partir de julio -del mes en curso y eso lo dijo en marzo- se prevé una inmunización masiva en Venezuela con la vacuna cubana Abdala “que está buscando la inmunidad perfecta”.

En aquel momento y en el momento actual, Abdala no es reconocida como vacuna. De manera que quien la reciba debe estar consciente de que forma parte de un experimento.

El gobierno ha asumido el control único del Plan de Vacunación, rechazando las propuestas de colaboración que ha presentado el sector privado a través de Fedecámaras y Consecomercio.

A esta altura del partido hay personas que han recibido la invitación a vacunarse y han salido sonrientes.

Otros, que atendiendo la hora y el día de la notificación, se han presentado y “ya no hay vacuna”; o “no ha llegado el personal de vacunación y no sabemos si vendrá”; “lo sentimos mucho, pero la vacunación es hasta la 1:30 pm”. Eso a personas de la tercera edad y/o con compromisos de salud.

India, que tiene una de las poblaciones más numerosas del planeta, incorporó a la empresa privada y a organizaciones sociales como el Rotary a su plan de vacunación.

En Estados Unidos hay posibilidades de vacunación en farmacias y en los aeropuertos. El interesado puede escoger la vacuna de su preferencia y recibe su certificado.

Aquí, en Venezuela, parece que todo es una prueba de paciencia y la vacunación es como el peligroso juego de la ruleta rusa. No sabemos cuándo el percutor tocará la bala y saldremos de la cola soltando maldiciones y jurando que “no me vacuno, no me calo esta”. @erondoni