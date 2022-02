Enrique Rondón Nieto: ¿Venezuela tiene algo que celebrar el 4F?

El 4 de febrero de 1992 -hace hoy 30 años- Venezuela amaneció de golpe, tal como lo afirma el título de la película de Carlos Azpúrua, escrita por José Ignacio Cabruja.

Pero lo que se veía en la calle no era escenografía, los militares no eran actores ni las armas de utilería.

Era martes y el presidente Carlos Andrés Pérez -el blanco del ataque- regresaba de un viaje al Fondo Monetario Internacional. Cuando le informaron sobre lo que estaba ocurriendo, no le dio mayor importancia. El ministro de Defensa del momento general Fernando Ochoa Antich, lo recibió en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y lo acompañó hasta Caracas.

El jefe de la intentona, teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, depuso las armas, llamó a quienes lo acompañaban a seguir su ejemplo porque el golpe había fracasado “por ahora”.

Chávez Frías y varios de “los ángeles” que lo seguían estuvieron presos en un establecimiento militar, donde recibían visita y hasta daban entrevistas.

Fueron suspendidas las garantías constitucionales y en el Congreso -entonces bicameral- hubo un debate sobre lo ocurrido.

Rafael Caldera -senador para la época- intervino en el debate. Descartó que los protagonistas del golpe fueran “unos aventureros” que buscaban asesinar al presidente Pérez. Según su percepción, no hubo un rechazo popular a lo ocurrido: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia, cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad”.

Caldera fue el sucesor de Pérez en la Presidencia de la República y le dio libertad a Chávez y a sus seguidores por sobreseimiento de la causa.

En libertad, Chávez buscó por los votos lo que no consiguió por las armas. Como candidato hizo promesas y como Presidente también. Veamos algunas de ellas y evaluemos:

"En nuestro gobierno vamos a respetar de manera plena la libertad de pensamiento, la libertad de creación, la libertad de expresión y todas las libertades públicas.

"Nadie me ha visto a mí arremeter contra periodistas ni contra medios de comunicación social.

"He sido y he aprendido a ser tolerante" "Creo que la libertad de expresión debe ser un indicativo de las libertades públicas, de la madurez de una sociedad" (1 de diciembre de 1998: Frente a la Prensa, Venevisión)

“Estoy dispuesto a vender los activos de la Presidencia como la Isla de La Orchila que pudiera ser cedida en comodato a un grupo de trabajadores para que monten una empresa de turismo y se beneficien económicamente con ella”. (Aló Presidente, Últimas Noticias 23 de marzo 2000, pág. 10)

Propuso “convertir los archipiélagos Los Roques y La Orchila en un centro turístico social para favorecer a las familias de menos recursos”.

Le planteó al presidente del Banco de Venezuela y Ministro de Estado para la Banca Pública, Humberto Ortega Díaz, crear una empresa comunal para un traslado directo hacia La Orchila y Los Roques. (15 de julio de 2010. acto con motivo del primer año de la nacionalización del Banco de Venezuela)

“Me voy de Miraflores y eso se los dejo para que allí nazca la Universidad Popular Bolivariana ”. A Navarro le dijo que le dejaba su despacho de Miraflores “para que desde allí funcione su cartera y pueda coordinar la creación de la nueva universidad (...) No sé para dónde me iré, pero nos iremos de allí”. (9 de enero de 2002, acto de juramentación de Aristóbulo Istúriz como ministro de Educación y Héctor Navarro como ministro de Educación Superior, en el Teatro Teresa Carreño)

Chávez y Bolívar para los que salgan

El historiador Elías Pino Iturrieta, hizo un boceto de Hugo Chávez Frías, ese personaje que se dio a conocer, en medio de metrallas, el 4 de febrero de 1992.

Se trata de un artículo titulado “Cuatro padres de la patria y la ñapa, publicado en El Nacional el 3 de septiembre de 2017

"La patria puede ser también Hugo Chávez, de acuerdo con el mito que él mismo se forjó de regenerador de una sociedad escarnecida. Partiendo de lo que expresó sin contención sobre su paso por la historia, venía a completar la obra que había iniciado el primero de su género, Simón Bolívar, pero con mejores ideas y con más plata. Suplió la falta de teorías y de letras por sus parloteos y por una publicidad desenfrenada, que superó los confines nacionales para llegar a la demasía de proponerse como emblema continental de la dignidad. El anhelo de justicia que abrigaba la sociedad le sirvió de plataforma, hasta el punto de ofrendarlo a la posteridad como un adalid comparable con los habitantes del Panteón Nacional. Ni siquiera la ruina y los dolores que produjo han impedido que muchos lo sientan todavía como un Simón José Antonio transfigurado en paracaidista triunfal. En realidad, Chávez fue un aventurero sin escrúpulos, un promotor de la corrupción administrativa y un enemigo de las libertades esenciales, la medianía más atractiva que salía del pantano venezolano de turno, pero quiere, en atención al plan de sus herederos, seguir siendo la patria por los siglos de los siglos."

A esta altura de la lectura y de los años, qué piensa usted. ¿Venezuela tiene motivos de celebración el 4 de febrero? @erondoni

(Foto: cubanet)