Heinz Dieterich: Hacia la Guerra Nuclear

Los Mercaderes de la Muerte: Mientras la agresión bélica de Washington (proxy war) contra Rusia en Ucrania está escalando con preocupante rapidez hacia una guerra nuclear, la agenda estratégica de la clase política global burguesa se manifiesta cada día con más claridad. A tal grado, que puede sintetizarse en dos objetivos: Asesinar a Putin y "Remover" a Xi.

La fuerza motriz detrás de esta agenda estratégica es el "complejo militar-industrial" estadunidense --sobre cuya peligrosidad para la democracia y la paz advirtió el presidente Eisenhower en su discurso de despedida 1961-- y su complemento de la Unión Europea. Es decir, los mercaderes de la muerte del Imperialismo Atlántico. Ante esta fuerza motriz, los políticos y presidentes burgueses –llámense socialdemócratas, liberales, conservadores, socialistas, verdes, etc.-- son simples bufones de los merchants of death. Empleados de marketing para encubrir el mortífero negocio de sus amos con su demagogia de democracia, derechos humanos, rules based international order y semejantes narrativas fraudulentas.

2. Las Máscaras caen

Sin embargo, en la medida en que su Blitzkrieg (guerra relámpago) financiero, económico y militar contra Rusia está fracasando, esos histriones --como el sanguinolento joker de Downing Street 10, Boris Johnson; la patética valkiria germánica Leyen; el perrito faldero catalán del imperialismo alemán, Josep Borrell y el propagandista goebbeliano global de la agresión, Volodimir Zelensky-- dejan caer su máscara seudo democrática y propagan abiertamente la misión y agenda global del Fascismo del Siglo 21: abortar la futura sociedad multipolar de la humanidad mediante la destrucción de Rusia y China. La evidencia forense respectiva es abrumadora.

3. "Matar a Putin"

El senador Lindsey Graham es un peso pesado del complejo militar-industrial y del protestantismo imperialista estadunidense. Es miembro de la Southern Baptist Church (bautista), que, a su vez, es la denominación evangelista más importante del Senado, seguido por los metodistas. Ejerce, así mismo, como el republicano más influyente del Comité Judicial del Senado (ranking member, Senate Committee on the Judiciary), funge como adalid de Donald Trump y es coronel (reserva) de la Fuerza Aérea estadunidense.

El 3 de marzo, el bautista Graham incitó en Twitter al asesinato del legitimo presidente Vladimir Putin, escribiendo: "¿Hay un Brutus en Rusia? ¿Hay un coronel Stauffenberg más exitoso en el ejército ruso?" - Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military? The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country - and the world - a great service.

El 17 de marzo Graham repitió su incitación al magnicidio. "Ojalá alguien hubiera sacado a Hitler en los años 30. Así que sí, Vladimir Putin...es un criminal de guerra…Creo que el mundo está mejor sin Putin, cuanto antes mejor, y no me importa cómo lo hagamos" - He’s a war criminal. I wish somebody had taken Hitler out in the ’30s. So yes, Vladimir Putin is not a legitimate leader. He is a war criminal…I think the world is better off without Putin – the sooner the better, and I don’t care how we do it…I´m asking the Russian people to rise up and end this reign of terror." (CBS News, You tube).

4. "El Año de los Neonazis"

En diciembre de 2016, durante el gobierno de Obama, el buen cristiano y el senador John McCain estuvieron reunidos en Ucrania con los militares neonazis del Batallón Asov, que en Mayo del 2014 habían quemado vivos a 48 ciudadanos pro-rusos en la Casa del Sindicato de Odessa. ¿Su misión? Outsourcing la guerra imperialista por terceros (proxy war), que hoy día sufre el pueblo ucraniano. "Su lucha es nuestra lucha", arengó Graham en la ocasión a los militares neonazis, culminando su discurso con la siguiente apoteosis: "2017 será el año de Asov. Todos nosotros volveremos a Washington e impulsaremos el caso contra Rusia. Basta de agresión rusa. Es hora de que paguen un precio más alto" - Your fight is our fight. 2017 will be the year of Asov. All of us will go back to Washington and we will push the case against Russia. Enough of Russian Aggression. It´s time for them to pay a heavier price (Youtube).

5. Amenaza a China

Hace unos días el buen evangélico, dotado de una riqueza personal calculada en 105 millones de dólares (Tucker Carlson, Fox News), amenazó de manera semejante a China. Estando con una misión bipartidista del Congreso estadunidense en Taiwán para vender armamento e impulsar el separatismo del gobierno Tsai-Ing Wen, Graham declaró: "Vamos a hacer que China pague un precio mayor por lo que está haciendo en todo el mundo. El apoyo a Putin debe tener un precio" - We are going to start making China pay a greater price for what they are doing all over the world. The support for Putin must come with a price. (AFP, 15.4.2022).

6. "Remover a Xi"

La misma agenda de regime change mediante sanciones, guerra asimétrica en todas las esferas, asesinatos políticos, revoluciones de color, golpes de Estado, etc., se está ejecutando contra China, como muestra la siguiente incitación al magnicidio y coup d´etat de la máquina propagandística de guerra del magnate Rupert Murdoch, cuyos cohortes, junto con los de la "sociedad abierta" de George Soros, son las dos cabezas de lanza de la llamada "prensa libre" del imperialismo atlántico.

"Xi representa los elementos más regresivos e insostenibles en el gobierno del Partido Comunista. Eso y su chovinismo geopolítico son sintomáticos de la aguda necesidad de una transición democrática en China. Nos habíamos aferrado a la esperanza, durante 40 años, a pesar de la conmoción de Tian´anmén en 1989, de que nuestra generosidad y las energías del pueblo chino traerían tal transición a su debido tiempo. El Partido Comunista no ha logrado llevarlo a cabo. Xi encarna ese fracaso. Por tanto, debe irse [...]. Xi necesita ser removido del poder y un amplio camino hacia la reforma democrática abierto por fin en China [...]. El Partido Comunista debe hacer el cambio hacia un gobierno democrático que Taiwán y Corea del Sur hicieron desde finales de la década de 1980", escribe Paul Monk, exjefe de la Oficina de China en la Defense Intelligence Agency (DIA) de Estados Unidos, en el periódico The Australian de Murdoch, bajo el título: "China es el juego principal. Remover a Xi es cómo jugarlo".

- Xi represents the most regressive and unsustainable elements in Communist Party rule. That and his geopolitical chauvinism are symptomatic of the acute need for a democratic transition in China. We had clung to the hope – for 40 years, despite the shock of Tiananmen in 1989 – that our generosity and the energies of the Chinese people would bring such a transition in due course. The Communist Party has failed to effect it. Xi embodies that failure. Therefore, he must go…Xi needs to be removed from power and a broad path to democratic reform opened up at long last in China…The Communist Party must make the shift to democratic rule that Taiwan and South Korea made from the late 1980s", writes Paul Monk, the former head of the China Desk in the U.S. Defence Intelligence Organisation (DIO), en el diario de Murdoch "The Australian", bajo el título: "China’s the main game. Removing Xi is how to play it."

No está demás recordar que Murdoch suele revisar personalmente los editoriales de sus medios principales antes de la publicación.

7. "Matando Rusos"

Leon Panetta, ex secretario de Defensa de Estados Unidos, y ex director de la CIA bajo Barack Obama, y ex jefe de gabinete de la Casa Blanca (sic) bajo Bill Clinton, ha proclamado públicamente en CNN, que "Estamos involucrados en una guerra…con Rusia, lo digamos o no…Creo que la única forma básica de tratar con Putin en este momento es…proporcionar tanta ayuda militar como sea necesario… La forma en que obtienes influencia es… entrando (a la guerra) y matando rusos" - We are engaged in a proxy war with Russia, whether we say so or not... I think the only way basically to deal with Putin right now is to…provide as much military aid as necessary…The way you get leverage is by, frankly, going in and killing Russians."

El comentario de Panetta se dio un día después de que Biden anunciara el envío de 1.000 millones de dólares adicionales en armas a Ucrania, que se suman a los $2.500 millones en armas entregadas desde 2014 y los 100,000 soldados gringos desplegados en Europa. Y es parte de la campaña mundial de los medios de Murdoch y Soros, que abogan por que Occidente promueva golpes de Estado en China y Rusia. Otros sectores imperialistas, como el Ex Asesor de Seguridad de Trump (sic), John Bolton, van más lejos al promover en la televisión un ataque nuclear preventivo contra Rusia (preemptive strike), o el poderoso senador demócrata Coons que propone enviar tropas de combate a Ucrania.

8. China y Rusia, la "Amenaza más Grande"

El actual director de la CIA, William Burns, no se queda atrás: "Una China cada vez más adversaria y una Rusia pugnaz y revisionista" son las más grandes amenazas a nivel mundial para Estados Unidos. "La China de Xi Jinping es nuestro mayor desafío...Busca superarnos en literalmente todos los dominios, desde la fuerza económica hasta el poder militar, y desde el espacio hasta el ciberespacio"... y es un "socio silencioso" en la "agresión" de Rusia contra Ucrania, que representa una "amenaza inmediata" para Estados Unidos - "Xi Jinping’s China is our greatest challenge…It seeks to overtake us in literally every domain, from economic strength to military power, and from space to cyberspace..". China is a "silent partner" in Russia’s "aggression" against Ukraine.

9. "Romper la columna vertebral de Rusia"

El ex comandante del Ejército de los Estados Unidos en Europa, Ben Hodges, sostiene que "no somos solo observadores animando a Ucrania…Queremos ganar". Eso significa "destruir… la capacidad de Rusia de proyectar poder fuera de Rusia" - We want to win…finally breaking the back of Russia’s ability to project power outside of Russia to threaten Georgia, to threaten Moldova, to threaten our Baltic allies.

El mismo objetivo estratégico de guerra, centrado en la necesidad de aniquilar la capacidad militar de Rusia, aparece en el New York Times, cuyo editorial (sic) reciente advierte que hay que "poner a Rusia de rodillas" y que "las sanciones por sí solas…no lo lograrán a corto plazo" -- Sanctions alone—at least any sanctions that European countries would be willing to now consider—will not bring Russia to its knees any time soon.

10. Joseph Robinette Biden

Hablando sobre Ucrania durante un discurso en Iowa, Biden calificó al presidente ruso Vladimir Putin como "un dictador [que] declara la guerra y comete genocidio a medio mundo de distancia" - commits genocide half a world away" (14.4.22). La acusación de genocidio es, por supuesto, lunática; hecho, que, sin embargo, no impidió que Donald Trump la reiterar afirmativamente el mismo día.

Ya antes, Biden había externado que "vamos a destruir la economía de Rusia" (wreak havoc), amenazando a todos los Estados de la sociedad global qué, si no se unen a esa estrategia fascista de aniquilación, sufrirán "las consecuencias". Destruir la economía de un ente biológico significa, por supuesto, condenarlo a la muerte. Pero, esto no es nada nuevo para Biden.

Durante el crimen de guerra de la agresión militar a Serbia (Clinton, 1999), Biden se jactó en la televisión gringa que él había propuesto bombardear a Belgrado y cortar los suministros de petróleo: "I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting we send American pilots in and take out all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies."

11. Josep Borrell Fontelles

No podía faltar en ese coro histriónico la cursilería del sumiso euro-burócrata catalán, Borrell Fontelles. Después de encontrarse con el títere imperialista Zelensky tuiteó: "Tocado por la resiliencia, determinación y hospitalidad de Zelensky, vuelvo con una lista clara de tareas pendientes: 1. Esta guerra se ganará en el campo de batalla. Se están enviando 500 millones de euros adicionales del #EPF. Las entregas de armas se adaptarán a las necesidades ucranianas." - Touched by the resilience, determination and hospitality of Zelensky. I return with a clear to do list: 1. This war will be won on the battlefield. Additional €500 million from the #EPF are underway. Weapon deliveries will be tailored to Ukrainian needs.

12. La Cabeza de la Hydra

Tampoco pudo faltar el Grupo de los 7, la Hýdra del Imperialismo Atlántico plus Japón, que reafirmó sin ambages la razón de la guerra de agresión hitleriana en Ucrania. Las siete naciones prometieron nunca dejar que Moscú gane la "guerra contra Ucrania" y prometieron más apoyo militar y económico para Kiev. "Seguimos unidos en nuestra determinación de que el presidente Putin no debe ganar su guerra contra Ucrania", se lee en la declaración conjunta emitida el día del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa y la victoria sobre el nazismo, con la promesa de más ayuda para su régimen títere en Kiev y el cínico final: las naciones del G7 deben apoyo a Ucrania en "la memoria de todos aquellos que lucharon por la libertad en la Segunda Guerra Mundial": - We remain united in our resolve that President Putin must not win his war against Ukraine. (RT, 9.5.2022)

13. Hacia la Guerra Nuclear

Con la revelación del New York Times, autorizada obviamente por la Casa Blanca --de que unos doce generales rusos han muerto en Ucrania por la actividad militar de Washington (inteligencia y tecnología avanzada), al igual que el hundimiento del buque insignia de la Flota Rusa del Mar Negro y los sabotajes dentro del territorio de Rusia-- y las evidencias empíricas arriba citadas, queda claro, que la guerra de agresión (proxy war) de Washington-OTAN contra Rusia ha entrado en una nueva etapa de escalación que acerca al mundo al holocausto nuclear.

Mientras el complejo militar-industrial del Imperialismo Atlántico y sus lacayos políticos piensan que pueden ganar la guerra y Rusia y China luchan por su sobrevivencia y autonomía estratégica soberana, no hay negociación posible para terminar la guerra.

La definición de los términos de pos-guerra, razón por la cual Washington desató esa nueva agresión de tipo Afganistán, Irak, Siria etc., la dictará el vencedor según la máxima del conquistador galo de Roma: Vae Victis.

Para la humanidad es evidente que se bifurca su destino: o el vencedor es Rusia en una Ucrania dividida en una parte pro-Rusia y otra pro-OTAN y se establecerá una nueva arquitectura multipolar de seguridad y paz en el mundo o sobrevendrá la noche nuclear. Foto