Javier Antonio Vivas Santana: Descifrando el lapsus de María León en la AN

La intervención de la señora María León el pasado 10-3-2021 en la "asamblea nacional" si algo dejó claro casi finalizando sus palabras fue la traición del subconsciente, cuando textualmente alcanzó a decir que Venezuela estaría "libre de chavism...", o sea, que no hay que ser adivino para asegurar que la octogenaria parlamentaria se refería a un país libre de chavismo.

¡A confesión de parte, relevo de pruebas! Cuando María León se le chispoteó el decir ¡Libre de chavism...! es obvio que se refiere a que ella representa junto con su grupo al madurismo. Nada más hay que decir, aunque intenten negarlo. pic.twitter.com/a7m2TLAdpZ — Javier Vivas Santana (@jvivassantana) March 10, 2021

El madurismo ha sido una derivación perversa en términos ideológicos que ha sido implementada por quienes irónicamente secuestraron el poder político por parte del error de Hugo Chávez en confiar en estos individuos como guías posteriores de la revolución bolivariana iniciada en 1999.

Así tenemos que mientras los venezolanos alcanzaron con el chavismo los más altos niveles de beneficios para la población en términos de alimentación, educación, salud, salarios, reivindicaciones laborales, seguridad social, adquisición de viviendas y vehículos, cuantiosos créditos bancarios, mejora importante de servicios públicos, y por ende calidad de vida, el madurismo todo eso lo destruyó en apenas 7 años, es decir, lo convirtió en bazofia política y económica al punto que todo lo logrado por el chavismo quedó reducido en cenizas sociales, con dizque "salarios y pensiones" que apenas son de 1 dólar mensual, con escuelas y hospitales destruidos, con una industria petrolera arruinada, con más del 20% de la población más joven que abandonó al país, y con un tercio de los venezolanos en inseguridad alimentaria según la más reciente actualización del informe de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas emitido por Michelle Bachelet.

Y es que el madurismo al destruir toda la doctrina de derechos humanos no solo convirtió la Constitución en papel higiénico de sus aposentos sanitarios, sino que además el que existan más de 300 presos políticos, que a su vez son torturados y sometidos a condiciones infrahumanas con pésima alimentación y condiciones de insalubridad (viví en carne propia tales violaciones existenciales), la generación de grupos paraestatales como el criminal de Valentín Santana (llamado así por Hugo Chávez) y su grupo de delincuentes denominados "La piedrita" que a su vez son protegidos por la células políticas del madurismo, es otra muestra de la desaparición del chavismo.

De la misma manera, ¿Cómo puede justificar el madurismo, que hijos de la cúpula de ese poder estudien en universidades extranjeras en vez de sus "universidades revolucionarias" como la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) o tantas otras que llaman "politécnicas-territoriales"? ¿Si realmente son las "sanciones" como se empeñan en decir que éstas serían los males de la quiebra del país, por qué ellos se desplazan en lujosas y costosas camionetas, visten de etiquetas, viven en urbanizaciones de "nueva burguesía", construyen espacios faraónicos en parques nacionales como el archipiélago de Los Roques? ¿Por qué jamás usted los encuentra como un ciudadano común comprando en un supermercado con limitados ingresos o verlos compartiendo alguna sala de espera de los alicaídos hospitales? ¿Es que no hacen mercado en esos espacios y nunca se enferman ellos y sus familiares, o es que llenan sus despensas haciendo compras en el exterior, y si por alguna razón se ven afectados de salud se van inmediatamente a las clínicas más costosas?

El madurismo es una bazofia política cuya única ideología es la destrucción social mientras ellos a expensas del pueblo viven del saqueo de las finanzas públicas y los negocios turbios, porque no habría otra manera de justificar el cómo mientras el pueblo en su inmensa mayoría sufrimos para tener un plato de comida en la mesa, ellos simplemente tienen una vida pública - ¿cómo será la privada? - escandalosa y llena de privilegios, totalmente ajena a las tan cacareadas sanciones.

El madurismo ha intentado asesinar al chavismo desde la ejecución del poder aplicando el más perverso paquete neoliberal que haya vivido Venezuela en toda su historia. Igualmente el madurismo ha permitido que en el sur del estado Bolívar se haya originado la más contaminante e irracional explotación del oro en nuestra hermosa Canaima, sin control alguno de tales minas, y en muchos casos con presencia de la disidencia de la guerrilla narcocriminal colombiana, cuyas denuncias y testimonios son parte del día a día de nuestros connacionales y grupos indígenas.

El madurismo ha permitido que la otrora y respetada Fuerza Armada se haya convertido en una red de alcabalas de funcionarios matraqueros, que piden desde la colaboración para los "frescos" hasta el ¿cuánto hay pa' eso? en caso de que una situación así lo amerite, especialmente sobre los transportes de alimentos, o de venezolanos que intenten salir del país a través de los llamados caminos verdes. En otras palabras, el madurismo se convirtió en una perversa acción de ilegales y corruptas acciones de lo que queda de "instituciones civiles y militares".

En cuanto al "poder judicial" la autodenominada "justicia socialista", verbigracia, justicia madurista, muy rara vez respeta los procesos judiciales. Las detenciones en muchos casos llegan sin órdenes de aprehensión, y jamás se cumplen los lapsos procesales para que el juez emita una decisión a favor o en contra del detenido, es más, en las cárceles a ese lapso se les llama los "45 días eternos", y los equipos electrónicos que son llevados por los cuerpos del Estado para "investigación" aunque el detenido finalmente termine en libertad sus pertenencias son "confiscadas" de manera perpetua, por no decir que son "asaltadas" legalmente.

Sobre la comunicación, cuando no había los recursos tecnológicos y redes de la actualidad, recuerdo que en tiempos del chavismo hubo un comunicador social del canal Televen que ganó el premio nacional de periodismo por un reportaje sobre un túnel abandonado en el centro de la ciudad que incluso Chávez llamó el "túnel de la muerte" y el propio presidente no solo felicitó al comunicador por ese trabajo, sino que públicamente le agradeció haber difundido ese espacio de deterioro objeto de incapacidad del entonces poder municipal.

Hoy, cuando cualquier venezolano a través de las múltiples redes - Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, You Tube o portales- realiza denuncias con imágenes y testimonios dejando en evidencia la ramplonería y desidia de los "funcionarios", no solo es que los maduristas siguen achacando la incompetencia y mediocridad de sus actos a las "sanciones" sino que el madurismo hasta persigue a los denunciantes desde las mal llamadas "ubch" - usando las iniciales de Chávez- empleando formas de chantajes o amedrentamientos políticos, donde incluso se atreven a emplear metáforas disfrazadas en que aquellos que no cumplan sus órdenes aunque vayan en contra de su voluntad "no tendrán derecho a comer". Por supuesto, no podemos obviar el cómo la mal llamada Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), bloquea portales - tal es el caso de Aporrea y otros - mientras el presidente de esta "comisión" dice a otros medios que él no está enterado de semejantes acciones.

De hecho, ver a un auténtico chavista como Jorge Giordani, Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio o Rodrigo Cabezas, que por cierto, usted se los encuentra en Metro, autobús o cualquier parte de la calle, o comparten sin problemas sus números telefónicos para que cualquier venezolano converse con ellos, jamás serán entrevistados por medios maduristas (VTV, Telesur y derivados) y menos en Globovisión y programas como Vladimir a la 1, porque incluso los dos últimos tienen claro el significado de amenazas políticas que ni siquiera ellos denuncian ante la opinión pública, es decir, la autocensura.

La señora María León, como diría "El Chavo" se le chispoteó esa construcción oracional "libres de chavism...", pero es en esencia lo que son y no pueden negar: el madurismo, o lo que es lo mismo, la peor asociación de politiqueros y burócratas que han gobernado Venezuela, y cuyos únicos logros han sido multiplicar la pobreza, la miseria, el hambre y la degradación de Venezuela, mientras la corrupción, el tráfico de influencias y la construcción de su "nueva burguesía" es lo único que pueden mostrar en sus desgraciados "logros" de lo que ahora es una destruida nación.

María León ha confirmado el cómo el madurismo desea ver a una Venezuela "libre de chavismo", dejando claro que desde Miraflores y cualquier espacio del poder, sin obviar a su claque, senectud y panegirismo de felatorismo político que aunque nombren a Chávez, ellos son eso: el madurismo lleno de mentiras, ramplonería, mezquindad y corrupción. @jvivassantana