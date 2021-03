Javier Antonio Vivas Santana: Reivindicando a Chelique y a Prieto Figueroa

Pensaba escribir este artículo el día 14 de marzo por ser esta fecha junto con el 13-3-1902 de alto sentido de identidad nacional e histórico en el nacimiento de dos venezolanos.

Este 13-3-2021 se cumplieron los 81 años del maestro, cantante y compositor venezolano José Enrique "Chelique" Sarabia y nacido en La Asunción, estado Nueva Esparta (1940), y autor del tema "Ansiedad", probablemente la canción nacional con más de 800 versiones en el mundo - según reseña el portal Wikipedia - y que ha sido traducida en los más importantes idiomas entre ellos: inglés, francés, portugués e Italiano, y que en lo personal cada vez que puedo escucho esa hermosa canción en la voz extraordinaria de Dyango, uno de los intérpretes más famosos que ha llevado esa letra y melodía hasta los más reconocidos espacios artísticos del mundo.

¿Y por qué no escribí este artículo el día posterior del cumpleaños de Chelique Sarabia o el natalicio de Luis Beltrán Prieto Figueroa? Pues, aún esperando, para ver si en mi legítima esperanza pudiera escuchar a algunos de los maduristas a través de sus múltiples intervenciones mediáticas, o alguien desde el mal llamado "sistema nacional de medios públicos" hiciera algún reconocimiento a estos insignes venezolanos, quienes han colocado, en el caso de Chelique a nuestra música en lo más alto de los escenarios mundiales, llegando a compartir espacios con también cantantes y compositores como el recientemente fallecido Armando Manzanero, y sobre Luis Beltrán Prieto Figueroa, sobran sus palabras como educador, hombre de letras y político.

Desgraciadamente nada de eso sucedió. Y es que dirán ellos en sus reductos, palabras más, palabras menos: "si no reconocimos nada a ese 'viejo' de Chelique cuando en 2020 cumplió sus 80 años, y menos al 'orejón' de pensamiento adeco ¿por qué tendríamos que hacerlo ahora?"

Y es que el madurismo que tanta paja habla diciendo que son un gobierno de "inclusión de todos los venezolanos" no solo ha desconocido la figura trascendental del maestro Chelique Sarabia, sino de otros tantos artistas venezolanos(as), solo porque en su manera de pensar, que ni siquiera es de activismo político, han expresado su desacuerdo por la forma autoritaria y desastrosa de gobernar del madurismo en perjuicio de los venezolanos.

¿Y cómo se comprueba lo anterior? ¡Muy sencillo! Hacia finales del año pasado, o sea, de 2020, el rockero Paul Gillman recibió una condecoración - y no decimos que no la merezca - ordenada por Nicolás Maduro para que la Fuerza Armada Nacional (FAN) le otorgara a este señor una distinción por supuestamente haber compuesto un tema en honor a un participante de la Primera Guerra Mundial.

Lo más degradante de semejante acto, que en términos de sociedad debió haber sido un evento cultural, terminó demostrando la ideología neonazista del madurismo, cuando el rockero se presentó a recibir tal "condecoración" vestido de militar nazi -incluyendo tapaboca- en clara alusión militarista sobre el pueblo de Venezuela, y sin obviar que la propia FAN también dejó en evidencia cuáles serían sus principios actuales ante tan perversos pensamientos sobre la historia universal.

De hecho, habría que preguntar: ¿Qué pasaría si algún venezolano decide, no solamente colocarse un uniforme nazi o vestimenta parecida, y además acompañarlo con un tapaboca similar al usado por Gillman en ese "acto"? Obviamente la respuesta sería tácita porque cualquiera de nosotros terminaría en los sótanos de las instancias de presos políticos acusados de "desestabilización y terrorismo".

Es de tal magnitud el desprecio e ignominia del madurismo hacia Chelique Sarabia que ni siquiera la alcaldía de Arismendi, es decir, los jerarcas locales del madurismo en La Asunción, en ninguna de sus instancias ha hecho un reconocimiento a quien ha sido desde lejos, el asuntino que en términos de cultura ha llevado a los margariteños y neoespartanos hasta lo más alto de ese espacio, pero ellos por el simple hecho de que Chelique no comulga las ideas neonazistas del madurismo, por eso como alcaldía lo ignoran y desprecian, y pretenden que las nuevas y actuales generaciones no conozcan absolutamente nada de este venezolano.

Es más, es que no solamente estas autoridades desconocen el natalicio de Chelique Sarabia el 13 de marzo, sino que el 14 de marzo fecha de nacimiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa, el llamado Maestro de América, es otro aniversario que no tiene para ellos mínima relevancia, cuando el hecho que estas dos figuras venezolanas de máxima importancia hayan nacido en el mismo sitio y con tantos aportes históricos y sociales, deberían cuando menos ser fechas de júbilo en el municipio Arismendi, pero la verdad es que ambos, por estar sus ideas en clara alusión de desnudar el neototalitarismo y destrucción de la sociedad venezolana que ha generado el madurismo, por ello, piensan que figuras de la talla de Chelique Sarabia o Luis Beltrán Prieto Figueroa no deben ser tomadas en cuenta en sus "planificaciones y homenajes" cuando la verdad es que ambos jamás podrán salir del corazón y el epicentro cultural y político de nuestra historia.

En nombre de millones de venezolanos(as) quiero hacer un desagravio a Chelique Sarabia y Luis Beltrán Prieto Figueroa, y como residente de La Asunción, y desde hace casi tres décadas ser parte en vida del estado Nueva Esparta, que a pesar de la existencia de tanto egoísmo y mezquindad del madurismo por reconocerles a ambos asuntinos y venezolanos su trayectoria, dedicación y obra en sus múltiples espacios nacionales e internacionales, y con amplio legado histórico en aportes incalculables a la patria del Libertador, decirle al maestro Chelique Sarabia y ante la memoria de Prieto Figueroa que ustedes han sido, son y serán ejemplo y más ejemplo de una Venezuela que más temprano que tarde volverá a encontrar su cauce de aguas cristalinas en donde el amor, la tolerancia y el sentido de pertenencia nos vuelva a unir como una sola nación.

"Ansiedad" de Chelique Sarabia debe ser la melodía que unida con los principios y moralidad del maestro Prieto Figueroa nos señalen que Venezuela tiene en asuntinos de esta talla y tantos otros(as) connacionales de nuestro país, el sentido de volver a musitar palabras de amor y prosperidad, llenas de libertades democráticas. @jvivassantana