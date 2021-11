Javier A. Vivas Santana: Fiscal Karim Khan, Nicolás Maduro el indispensable

Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan: Nicolás Maduro se convirtió en el indispensable con su invitación al Palacio de Miraflores en la pieza del rompecabezas que le faltaba para completar las pruebas entre la Venezuela que habla el madurismo, y la que puede verse en las calles y espacios de Venezuela.

Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan: Nicolás Maduro se convirtió en el indispensable dentro del Palacio de Miraflores para mostrarle que allí el madurismo “labora” sin ningún tipo de inconvenientes, mientras nuestros médicos y enfermeras sobre lo que el régimen denomina “centros de salud”, trabajan sin insumos médicos, sin medicamentos y sin los equipos mínimos necesarios con una infraestructura destruida en plena pandemia del COVID-19, al punto que hasta los techos se desploman sobre los pacientes , y también vemos el llanto de las madres porque sus hijos mueren por ausencia de tratamientos para sus patologías o nunca reciben el trasplante de sus órganos.

Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan: Nicolás Maduro se convirtió en el indispensable para mostrarle que dentro del Palacio de Miraflores los servicios públicos de agua, electricidad, Internet y gas, y probablemente con sistemas de aire acondicionado funcionan a la perfección en todos sus espacios (salones, baños, cocinas), y en contraste las instituciones educativas del país se encuentran destruidas, al punto que el madurismo las mantiene sin instalaciones sanitarias, o sea, no tienen ni agua para lavarse las manos, sin cableado eléctrico y de redes de comunicación, además de que están hasta sin techos, ni ventanas, ni puertas, y menos pupitres. Y es que aparte de esta barbarie en la cual se encuentra la “educación” en el país, los esbirros maduristas han convertido en delito las protestas del pueblo por la deficiencia en los servicios públicos, y violando los derechos humanos, disparan a mansalva contra cualquier venezolano, llegando a dejar invidente a un adolescente de 16 años porque este exigía junto con su madre el derecho al suministro del gas doméstico.

Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan: Nicolás Maduro se convirtió en el indispensable para decirle que el colombiano Alex Saab es un “preso político” y convalidado sus declaraciones públicas diciendo que tal individuo ha sido “secuestrado y torturado”. Lo que seguramente no le dirá Nicolás Maduro es que en Venezuela existen casi 300 presos políticos que se encuentran aislados en las cárceles militares de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin) o recintos penitenciarios, y que en ellos las torturas están a la orden del día, y en donde hasta las pruebas son tan evidentes que hasta el propio fiscal general de la República admite el asesinato de estos, como el caso de Fernando Albán, quien fue lanzado desde lo alto de un edificio. Tampoco Nicolás Maduro le diría que siendo preso político del régimen en los sótanos de la Dgcim fue confinado casi 30 días a una celda de castigo de mínimo espacio de movilidad, soportando terribles temperaturas, y teniendo que dormir prácticamente desnudo sobre el piso, y en cuyo encierro durante los tres primeros días me negaron alimentos y agua, y medicamentos para mi epilepsia –que nunca me los suministraron durante casi 6 meses que estuve en cautiverio– lo cual me causó una terrible convulsión que casi me lleva hasta la muerte, y que no fue excusa para sus “funcionarios” en caerme a batazos sobre mi integridad física, porque yo estaría “fingiendo” tal condición, a la par que cuando fui trasladado hasta la cárcel de El Rodeo junto con otro grupo de presos políticos, las condiciones de reclusión eran dantescas e inhumanas (7).

Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan: Nicolás Maduro se convirtió en el indispensable para ofrecerle algún café o bebida, o invitarlo a comer en los espacios de recepción de Miraflores y usted poder comprobar que allí como ellos dicen no hay problemas de alimentación, y en comparación más de 3 millones de empleados públicos y 4 millones de “pensionados” –cifras oficiales– sobreviven con “ingresos” que el régimen de Maduro había aumentado a 2,4 dólares mensuales -mayo de 2021- y que en la actualidad, luego de haberle eliminado 6 ceros al bolívar –11 ceros en 3 años debido a la espantosa hiperinflación– apenas representan 1 dólar al mes, algo dantesco cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) establece en pobreza extrema a aquellas personas que sobreviven con un dólar diario, y de allí que sea común ver en las calles de cualquier ciudad a un niño o un anciano en la búsqueda de un mendrugo.

Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan: Nicolás Maduro se convirtió en el indispensable para que usted pudiera observar las sendas camionetas blindadas estacionadas en el área presidencial, las cuales no tienen problemas en surtir gasolina porque tienen una estación de servicio a su disposición, y en la realidad del pueblo, aquellos venezolanos que aún mantienen sus vehículos deben realizar largas colas, que incluso superan las 24 horas, sin obviar que los días de tal “suministro” son controlados por los números de las placas de identificación de tránsito terrestre; siendo peor la debacle del transporte público en el país, donde los habitantes de la capital deben viajar en un Metro que hasta ha llegado a producir explosiones, lo cual pudiera terminar en una tragedia de proporciones incalculables, y vemos que el interior del país ante el déficit de unidades la población debe caminar largos trechos para llegar hasta sus destinos, como la situación de las comunidades indígenas (11).

Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan: Nicolás Maduro se convirtió en el indispensable para mostrarle la realidad de la verborrea madurista que vivimos en un país “normal”, porque la de los venezolanos ha sido fracturada con más de 5 millones que han emigrado de acuerdo con la propia ONU (12) para poder sobrevivir del infierno madurista.

Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan: Nicolás Maduro se convirtió en el indispensable para ver cómo un régimen neototalitario se burla del pueblo, humillando a la mayoría de los venezolanos, a quienes han convertido en una sociedad oprimida. Fiscal Karim Khan: la realidad de Venezuela está en los rostros, las tristezas y las lágrimas de los niños, mujeres, hombres y ancianos que han tenido que resistir la más cruel y putrefacta bazofia política que ha llegado al poder en los últimos 100 años de la otrora patria del Libertador.

(Foto: Prensa Miraflores)