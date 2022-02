Jesús Petit Da Costa: ¿Cuál es la clase dominante en Venezuela?

NOTA PREVIA: De regreso del coronavirus reasumo el papel de orientar la acción política.

1.- ¿Qué llamamos clase dominante?

“Clase dominante” es el grupo social que posee y explota los medios de producción y, al mismo tiempo, detenta y ejerce el poder político.

En el capitalismo el poder político de la clase dominante es consecuencia de su poder económico que precede a aquél.

En el comunismo el proceso es inverso: tomado el poder político deriva en la asunción del poder económico por una nueva clase dominante.

2.- ¿Cuál es la clase dominante en el capitalismo?

Es la burguesía o clase capitalista llamada así porque es la dueña del capital o medios de producción.

Se trata de una minoría que, según los comunistas, se enriquece con el trabajo de la mayoría trabajadora llamada “proletariado”, término que significa que sólo tiene prole o hijos.

3.- ¿Cuál es la clase dominante en el comunismo?

En el comunismo clásico (marxista-leninista), el proletariado asume el rol de clase dominante tomando el poder político (dictadura del proletariado) y, en ejercicio del mismo, se hace dueño colectivo de los medios de producción.

Pero la experiencia del comunismo soviético enseña que la supuesta dictadura del proletariado engendra una nueva clase dominante formada por la burocracia comunista.

4.- ¿Cuál es la clase dominante en el castro-comunismo?

El castro-comunismo es una desviación militarista del marxismo. En Cuba no tomó el poder la clase trabajadora ni estableció la dictadura del proletariado. El poder político lo tomaron fuerzas guerrilleras que tomaron el control de los medios de producción.

5.- ¿Cuál es la clase dominante en Venezuela?

Los 2.000 generales de la FANB constituyen la clase dominante en Venezuela: tienen el poder político y se han apropiado de la riqueza nacional, que explotan como propiedad suya.

Para una estrategia política exitosa hay que partir de esta realidad: 2.000 generales son los dueños del país y, como clase dominante, sostén de Maduro.

6.- ¿Es la FANB una fuerza monolítica invencible bajo el mando de los 2.000 generales que forman la clase dominante?

No lo es. En su seno hay una división de clases, que se oculta. Se estiman sus miembros en no menos de 100.000. Entonces 98.000 no son generales y, en consecuencia, no integran la clase dominante.

7.- Si 2.000 generales son los privilegiados o clase dominante y 98.000 militares no lo son, están creadas las condiciones para las diferencias y contradicciones de clases en el seno de las fuerzas militares. Y en ellas debe basarse una estrategia político-militar para que sea exitosa. petitdacosta@gmail.com

(Foto: Pixabay)