Jesús Petit Da Costa: El Tratado de Libre Comercio reforzará el bienestar

1.- Comunismo, fascismo y nazismo, por tener el mismo origen político, coinciden en ser totalitarios y expansionistas. Totalitarios porque al tomar el poder asumen el control de todos los poderes públicos ejerciendo la tiranía. Expansionistas porque no se conforman con gobernar un país, sino que necesitan influir, intervenir y hasta invadir a sus vecinos, cuyo territorio consideran su “espacio vital”, sin el cual se consideran amenazados porque no son como ellos. Lo estamos viendo ahora con la invasión de Rusia a Ucrania y, desde hace 23 años, con la conversión de Venezuela en Protectorado de Cuba, por obra de la quinta columna cubana que es el chavismo, que cumple el rol asignado a todos los partidos comunistas por el antiguo Komintern y ahora por el Foro Sao Paulo/Grupo Puebla.

2.- Después de la derrota del nazi-fascismo, los europeos presenciaron la toma de los países de Europa Oriental (Polonia, Alemania Oriental, Hungría, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, Albania) por la URSS, integrando con ellos el imperio comunista soviético. Al mismo tiempo, crecían los partidos comunistas en Europa Occidental sobre todo en Italia y Francia.

Entonces los líderes democráticos, que emergieron después de la guerra, decidieron crear el ESTADO DE BIENESTAR como la mejor defensa interior contra el comunismo. Pero sabiendo que no era suficiente garantía constituyeron la Comunidad Económica Europea en 1957, un año antes del inicio de la vieja democracia. Esta primera comunidad europea, la CEE, se formó con la unión de seis países fundadores: Alemania Occidental, Francia, Italia, Holanda (Países Bajos), Bélgica y Luxemburgo.

3.- La razón por la que se creó la Comunidad Económica Europea era el establecimiento de un mercado común y una unión aduanera. En otras palabras, se trataba de un acuerdo comercial para eliminar las barreras que existían para el intercambio de bienes entre estas economías europeas. Para esto, servía de precedente el acuerdo que mantenían previamente Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, bajo el nombre de "Benelux".

Estuvieron conscientes de que la prosperidad es fundamental para la existencia del ESTADO DE BIENESTAR, por lo cual requiere de una ECONOMÍA DE MERCADO en el país que se complementa con el LIBRE COMERCIO con los semejantes.

4.- Fallecido el comunismo soviético a finales del siglo pasado se reunieron en 1994 en Miami los presidentes de todos los países de América, excepto Cuba que estaba de duelo, y decidieron “crear un mercado común hemisférico dedicado al libre comercio y por esta vía llegar a la integración económica del hemisferio.”

Al efecto, se redactó el proyecto de acuerdo pero entonces los agentes de Cuba en Venezuela, encabezados por Chávez, montaron un show en contra con la participación de Maradona, en Argentina donde estaban reunidos los presidentes (2002), y la iniciativa fracasó.

5.- En 40 años (1958-1998) no se creó en Venezuela el ESTADO DE BIENESTAR, a pesar de que tenían el ejemplo de Europa. Se optó por una democracia chucuta, el ESTADO DE PARTIDOS fundado en el clientelismo. Por ello el país no tuvo un escudo frente al comunismo, sucediendo algo insólito, después de muerto el comunismo salió de su tumba y se llevó a Venezuela al infierno donde estamos.

6.- Cuando rescatemos a Venezuela del castro-comunismo debemos asimilar la experiencia exitosa de los europeos instituyendo la REPÚBLICA DEL BIENESTAR, adaptación a Venezuela del ESTADO DE BIENESTAR, e iniciar el proceso hacia una COMUNIDAD ECONÓMICA AMERICANA con un TRATADO DE LIBRE COMERCIO con Estados Unidos. Comencemos nosotros. No esperemos consenso que no lo habrá. Los que no quieren que se queden atrás. Nosotros adelante, sin detenernos.

7.- El difunto expresidente peruano Alan García dijo al respecto una verdad solemne: “Venezuela es el país al que más le conviene el libre comercio con Estados Unidos porque su fuerte es el petróleo además de los minerales, como hierro, uranio y oro, de los cuales aquel país es deficitario.”

8.- El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos será fuente de riqueza y prosperidad y además garantía de apoyo a la REPÚBLICA DEL BIENESTAR con una ECONOMÍA DE MERCADO, tal como le da apoyo a los países europeos donde existe el ESTADO DE BIENESTAR.

9.- Con la ECONOMÍA DE MERCADO reforzada con un TRATADO DE LIBRE COMERCIO con Estados Unidos, la REPÚBLICA DEL BIENESTAR emergerá como una gran potencia político-económica, cuya seguridad social para bienestar de sus ciudadanos sería modelo. petitdacosta@gmail.com

(Foto: Pixabay)