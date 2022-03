Jesús Petit Da Costa: Es el comunismo, estúpidos

1.- Los gringos no son amigos de nadie. Esto se lo oí decir a los grandes líderes políticos de la vieja democracia, de derecha y de izquierda, a los cuales conocí y traté. Y efectivamente es así, porque son “peseteros” para decirlo en venezolano. El gringo no tiene vocación para la amistad. Está mentalmente condicionado para ser socio, porque lo suyo son los negocios. No crea en amistad de gringo. Si quiere tenerlo de su lado, hágalo socio de un buen negocio.

2.- La mentalidad de los gringos explica que no tengan partidos políticos con ideología como los europeos y los latinoamericanos. En EE UU no hay partidos de derecha ni de izquierda. No hay demócrata cristiano, ni socialdemócrata, ni liberal. Ni siquiera, siguiendo la tradición inglesa, laboristas y conservadores. Sencillamente no les interesa la ideología, sino los negocios. Y por este motivo no hay en América Latina partidos identificados con los de EE UU.

3.- Por este concepto que tengo de los gringos, que lo aprendí de los grandes de la política venezolana, consideré un error estratégico desde el principio atar a Estados Unidos la oposición a la narcotiranía de Maduro al extremo de que el Encargado de la Presidencia de la República llamado también Presidente Interino actuara como su títere. Al actuar como tal pasaba a ser instrumento manejable para conseguir los gringos el negocio que se proponían y desechable cuando lo consiguieran con otro.

4.- Entre las rarezas de la Venezuela actual teníamos hasta ahora dos presidentes igualmente títeres: uno de Cuba, recibiendo órdenes directas de La Habana, respaldado además por Rusia, China e Irán, y el otro títere de Estados Unidos, recibiéndolas de Washington.

5.- Ocurrió algo sospechoso: el Embajador James Story se reunió con la jefatura máxima de los colaboracionistas, los 4 gobernadores electos como de oposición que reconocieron a Maduro como el presidente legítimo y se sometieron a su autoridad. Este hecho indicaba que EEUU usaba a los colaboracionistas como puente para pactar con Maduro, pensando igual que ellos en negocios.

6.- Sucedió entonces que Rusia invadió a Ucrania, amenazando a Estados Unidos con la guerra nuclear si intervenía a favor del agredido. Entonces los presidentes títeres se pronunciaron: por Rusia el títere de Cuba y por Ucrania el títere de Estados Unidos.

7.- Estados Unidos pareció actuar en consecuencia contra el títere de su enemigo, declarando Biden por decreto a Maduro como la mayor amenaza para la seguridad nacional de la gran super-potencia.

8.- Después de tamaña declaración todo el mundo esperaba una acción contundente contra Maduro. Pero fue todo lo contrario. Muy propio de los gringos no les importó apartar al títere suyo y proponerle a Maduro el negocio del siglo: reflotar la industria petrolera y comprar toda la producción. Ven: gringo no es amigo de nadie. Lo suyo es negocio.

9.- El negocio redondo propuesto a Maduro le permitiría desgobernar a Venezuela hasta el fin de sus días. Y, al mismo tiempo, tener mucho dinero para financiar, como viene haciendo, a la INTERNACIONAL COMUNISTA DE AMÉRICA (Foro de Sao Paulo/Grupo de Puebla), cuyo objetivo es constituir la UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS DE AMÉRICA, la URSS americana, que cerque y derrote a EE UU, el sueño de los comunistas desde la caída del imperio comunista soviético en Europa.

10.- Allá por los años 90 Bill Clinton llamó la atención a sus adversarios sobre la realidad de EE UU entonces exclamando: “ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDOS”. Imitándolo podemos increpar al equipo de Biden exclamando: “ES EL COMUNISMO, ESTÚPIDOS.” Por la avaricia que los ciega no ven que le están vendiendo a los comunistas la soga con la cual los van a ahorcar, como lo predijo Lenin.

11.- Como no hay mal que por bien no venga, esta descomunal torpeza de los gringos nos trae estos beneficios: I) Nos quitamos de encima la tutela de los gringos para insurgir contra la narcotiranía de Maduro, con todas las consecuencias de libertad de acción; y, 2) Queda descartada esa ilusión vana de que EEUU nos libertaría, sustituyéndola por la estrategia correcta: atraer a los gringos como socios convirtiendo en el mejor negocio a la Venezuela REPÚBLICA DEL BIENESTAR.