Jesús Petit Da Costa: La República de Bienestar, futuro modelo de Estado

Hay dos preguntas claves que los políticos deben responder:

1.- ¿Qué se proponen hacer, vale decir cuál es el Modelo de Estado que establecerán desde el poder para sustituir al castro-chavismo comunista?

2.- ¿Cómo se proponen hacerlo, vale decir cuál es su plan para lograr el objetivo?

Ninguna de las dos ha sido respondida hasta ahora por los políticos venezolanos de la actualidad. De allí el vacío ideológico y el consiguiente vacío de liderazgo. Por el primero no hay mística ni espíritu de sacrificio. La gente no sabe por qué y para qué luchar exponiendo libertad y vida al no haber un ideal que ilusione. Y el segundo es su consecuencia: no habiendo un ideal que ilusione y motive nadie lo encarna. No se puede encarnar el vacío.

Como creo que por este motivo los políticos de la presente hora han perdido el autobús que los hubiera llevado a destino, me he convencido que el desenlace de la situación que vivimos ocurrirá inesperada y sorpresivamente, como ha sucedido con frecuencia en Venezuela, emergiendo y proyectándose un nuevo liderazgo que surgirá de la sombra llenando el vacío. De debajo de las piedras saldrá, para decirlo con palabras de González Guinand en circunstancia semejante.

Nuestra contribución para evitar que ese liderazgo emergente se extravíe es indicarle el camino, alumbrándoselo desde ahora con respuestas a las dos preguntas claves. La respuesta a la primera: NI CONTINUISMO, NI REGRESO AL PASADO. Implantar un nuevo modelo político-social adaptando a la realidad venezolana el modelo exitoso en Europa durante 75 años: el ESTADO DE BIENESTAR que aquí llamaremos REPÚBLICA DE BIENESTAR, constante de 5 elementos constitutivos: 1) SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y UNIVERSAL; 2) ECONOMÍA DE MERCADO; 3) ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO; 4) SOCIEDAD DE CONOCIMIENTO; y, 5) SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, exigencia específica en Venezuela por la existencia de narcotráfico y narco-guerrilla.

La REPÚBLICA DE BIENESTAR será lo contrario al social-comunismo que nos han impuesto Cuba y el chavismo. Y al serlo se convertirá en el modelo político-social con el cual enfrentaremos a la INTERNACIONAL COMUNISTA DE AMÉRICA (Foro de Sao Paulo-Grupo de Puebla), creando la contracorriente democrática continental. petitdacosta@gmail.com

(Imagen: Pixabay)