Jesús Petit Da Costa: Los perros de Pavlov

1.- Durante las tiranías de Gómez y Pérez Jiménez no se desarrollaron los estudios universitarios de Psicología. Apenas en 1956 se creó la Escuela en la Universidad Central de Venezuela. Por consiguiente, aquellos tiranos no tuvieron asesoramiento científico-técnico sobre la conducta humana. Su manejo socio-político fue empírico, basado en la experiencia de siglos. Usaron la fuerza bruta directamente porque no sabían cómo manipular a sus adversarios, aprovechando sus debilidades para someterlos y hasta ponerlos a su servicio.

2.- En cambio, Chávez y Maduro han tenido ese asesoramiento, perfeccionado con las experiencias del nazismo, del comunismo soviético y del castro-comunismo en Cuba, lo cual explica sus éxitos en la manipulación de la oposición oficial (MUD). Veamos un ejemplo.

“El científico ruso Iván Pavlov ideó unos experimentos con perros que son la base del condicionamiento clásico. Se dio cuenta de que al ponerle la comida al perro, este salivaba. Cada vez que le ponía la comida, Pávlov hacía sonar una campana, de modo que, cuando el perro la escuchaba, asociaba ese sonido con la comida y salivaba. El condicionamiento clásico o pavloviano es el tipo de aprendizaje asociativo más básico, en el que un organismo responde a un estímulo ambiental, originariamente neutro, con una respuesta automática o refleja.” Es el fundamento del conductismo.

3.- ¿Cuál es el escenario que consiguió Chávez al asumir el poder? Para el momento los grandes partidos estaban en decadencia. Habían caído en manos de la “sargentería”, perdido el idealismo de los tiempos de su fundación. Forman la “sargentería” los burócratas de partido, encargados del negociado con candidaturas y cargos. Son jefes de camarillas integradas por sus clientes, dependientes suyos, cuya fidelidad conservan otorgando ganancias, beneficios, canongías y dádivas. Algo más grave: la “sargentería” se dividió en facciones desprendidas del partido originario.

A la “sargentería” sólo le interesa su bienestar personal, cuidando que haya sobras para la clientela. No le importa el país ni el pueblo en general. Con la “sargentería” los partidos degeneraron en maquinarias electoreras con un dueño de poder absoluto.

4.- ¿Qué le aconsejaron seguramente los psicólogos cubanos y los chavistas a Chávez y luego a Maduro? Aplicar la enseñanza de Pavlov. Domesticar a la “sargentería” manipulando su conducta dándole alcaldías y gobernaciones suficientes para que coman y así no conspiren contra la tiranía, sino por el contrario contribuyan a su estabilidad. La comida: presupuesto y contratos, especialmente de la basura que es el más suculento en las alcaldías. Al comer la sargentería se desentiende de rebeliones, alzamientos, conspiraciones. No le importa quién gobierne. El que come, sólo piensa en llenarse. Si ladra a la tiranía es para disimular. Pero al radical que conspira, no sólo le ladra sino lo muerde como enemigo suyo, porque le pone en peligro la comida. Así se explica el trato al Comandante Caguaripano en Petare.

5.- Después de comer la primera vez, la sargentería se acostumbró. Desde entonces su conducta está condicionada. Y la narcotiranía la manipula contra la rebelión popular. Así cuando la pobreza ha llegado al 94%, algo nunca visto, que es el mayor peligro para la narcotiranía porque en cualquier otro país provocaría el alzamiento de todo un pueblo furioso, Maduro ha convocado a elecciones para gobernaciones y alcaldías que es como tocar la campana del experimento de Pavlov. Y la “sargentería” ha comenzado a salivar como los perros del experimento, pensando en el hartazgo que se va a dar resolviendo su problema personal, sin importarle la hambrazón de los pobres, que es el mejor combustible para incendiar la narcotiranía y derrocarla. Muchos se quedarán en la salivación, porque pocos son los escogidos en la transacción. Pero habrán prestado el servicio a la narcotiranía distrayendo al pueblo para anular su rebeldía.

Condicionada su conducta, la sargentería enfurece ladrándole a rabiar a los que llamamos a una abstención masiva y militante para provocar el CONTRAGOLPE CONSTITUCIONAL (Art. 333), ahora con mejores posibilidades de darse por las condiciones lamentables en que vive la gente. petitdacosta@gmail.com

(Foto: Pixabay)