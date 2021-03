Jesús Petit Da Costa: Sin seguridad social no hay bienestar general

Todos los días leemos en las redes sociales una llamada de ayuda de enfermos o sus familias que nos piden una contribución para sus gastos médicos que no pueden sufragar encontrándose en estado de gravedad. Apelan a un mecanismo de solidaridad que se llama “crownfunding”, el cual se define así: “El crowdfunding o micromecenazgo es una forma de financiación que consiste en utilizar el capital de numerosos individuos a través de pequeñas aportaciones.”

Esta práctica me recuerda el “MONTEPÍO” cuando me gradué de abogado. Se llamaba así al fondo o depósito de dinero creado a partir de los aportes individuales y descuentos en los sueldos de los agremiados que pertenecen a un determinado cuerpo o profesión y destinado a proporcionar ayudas a sus colegas o familiares. Era un modo primitivo de practicar la caridad apelando a la solidaridad gremial que se pretendió sustituir con el INPREABOGADO o Instituto de Previsión del Abogado. Fracasó por una razón obvia: el sistema de seguridad social no puede estar fraccionado por sectores o clases sociales. Debe ser INTEGRAL Y UNIVERSAL, el único modo de que funcione y tenga recursos suficientes.

Tanto el MONTEPÍO antes como el CROWNFUNDING ahora demuestran que en Venezuela no existía entonces ni existe todavía el ESTADO DE BIENESTAR, cuya columna vertebral es el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Véase la comparación: en Europa Occidental no leemos en redes ni en ningún medio de comunicación un pedido de auxilio para pagar los gastos médicos y de hospitalización. Ni españoles, italianos o portugueses, por ejemplo, se ven necesitados de ayuda de amigos para pagar sus gastos médicos y de hospitalización. Ni siquiera cuando la pandemia. ¿Por qué? Porque en toda la Unión Europea existe el ESTADO DE BIENESTAR, cuya columna vertebral es el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL en virtud del cual todos los que se enfermen tienen derecho a asistencia médica y hospitalaria, a ser ingresados en los mejores hospitales y ser atendidos por los mejores médicos, sin tener que pagar porque el ciudadano paga este servicio con sus impuestos.

El mayor error de la vieja democracia fue no haber instaurado efectivamente el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, universal e integral, a pesar de haberlo proclamado en la Constitución de 1961. El mayor crimen del chavismo-comunismo ha sido, además de no instaurarlo, acabar con el sistema asistencial-hospitalario que heredó de la democracia, el cual a pesar de sus imperfecciones nos hubiese ahorrado a todos el dolor de la crisis humanitaria que ahora vivimos, con los pobres sin hospitales dotados y la clase media pidiendo ayuda para pagar una clínica.

Por esta experiencia debemos tomar esta decisión: CONSTRUIR EL ESTADO DE BIENESTAR, teniendo por base a un SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, INTEGRAL Y UNIVERSAL. Y no cambiar esta decisión por ningún motivo, porque tenemos derecho a vivir en un ESTADO DE BIENESTAR.

Y sin SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y UNIVERSAL no existe BIENESTAR GENERAL. (Imagen: Pixabay)

