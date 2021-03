José Machillanda: Doce soldados heridos desnudan la inoperatividad de Venezuela

Doce soldados venezolanos heridos de balas durante una operación militar en costado nor-sur-occidental, entre los estados Apure de Venezuela y Arauca de Colombia, permiten inferir que estamos frente a una maniobra con objetivos concretos que, después de 24 horas quienes son responsablemente política y geopolíticamente con esa operación militar limitada, no se han responsabilizado para informar sobre el supuesto enemigo del Estado venezolano y la condición de doce soldados heridos según la Constitución de la República y la ciencia de la polemología. El poder político y el Ministro de la Defensa tiene que clarificarle a los venezolanos sobre este peligroso evento táctico. Evento táctico que compromete por lo demás la geopolítica regional y la relación tensa entre países fronterizos distanciados por el funcionamiento en Venezuela de un Estado Cuartel.

El régimen socialista militarista con su silencio evidencia tal irresponsabilidad en lo atinente a lo comunicacional y a la atención a los doce heridos, obviando el más importante elemento de una organización de guerra y para la guerra: El soldado. Soldado como combatiente pieza fundamental y crítica merecedora de todo cuidado, formación y respaldo por parte de quienes según la constitución más la responsabilidad política están impuestos por garantizarle su bienestar. El régimen socialista militarista ha venido desarrollando un proceso de desmilitarización desde 2005 creando cuerpo armados paralelos, con lo cual genera una fatal confusión en el hecho de la guerra. La guerra como choque entre elementos de daño y defensa y violencia que obliga al enemigo a cumplir nuestra voluntad.

Los doce soldados heridos hospitalizados en San Cristóbal son una real muestra de una nación reclamante, dispuesta y convencida por la defensa del territorio y de pronto, de inmediato surge la pregunta ¿Están debidamente entrenados y comandados? ¿Se cumple con el proceso de formación adiestramiento y entrenamiento operacional? ¿El cuerpo de oficiales comprenderá la amenaza del costado nor-sur-occidental? Peor además la debilidad de los cuatro costados ¿Se forman y adiestran en cuanto a la importancia de la latitud y longitud de Venezuela, sus riquezas, su historia y sobretodo su historia reciente cuando el estamento militar venezolano y derrotó político y militarmente a la guerrilla castrocomunista entre 1962-1976?

El régimen socialista militarista más el gobierno militar de calle evidencia un serio compromiso con el Estado Cuartel y, junto a ellos, sus vinculaciones con la FARC y ELN, grupos armados comprometidos con la economía paralela, responsables por operaciones armadas y creados de inestabilidad en costado nor-sur-occidental del país, en consecuencia el Estado Cuartel está distanciado del marco operacional donde la táctica, la logística y la estrategia constituyen los pilares para la Seguridad y Defensa del territorio, la paz, seguridad social y política de los venezolanos. El Estado Cuartel y su funcionalidad está cerca de ejecutorias revolucionarias que no precisa la mejor formación guerrera en un estamento militar de la República de Venezuela. La combinación del socialismo militarista con el Estado Cuartel no cree, no estudia ni entiende lo pautado en la Constitución en cuanto y en cuanto enseña la polemología

Esa combinación de socialismo militarista y el Estado Cuartel se lo tragó lo administrativo, la propaganda, el negocio y la dominación ideológica, todo lo cual es el aparataje para seguir engañando al cuerpo social venezolano. Ese engaño genera la revuelta que sigue y crece… pero también el resquebrajamiento, que se esparce a lo interno con tal ignorancia que subestima la política internacional y poco o nada saben de decencia política y de la responsabilidad histórica de los subalternos y de la sociedad toda. Los doces soldados heridos en esa confrontación del costado nor-sur-occidental sugieren y terminan por imponer una actitud responsable según la Constitución y la doctrina militar , a quienes por ley tienen que explicar lo ocurrido y el nivel de amenaza que sufre la República. Será peor cuanto mas tardía sea la reacción a lo que impone la Constitución y a la ética de mando y comando.

Los doce soldados y cualquier otro combatiente tienen derecho a ser atentado y debe lucharse por su recuperación. Y el bienestar como factores valiosos para la defensa de la nación. El Estado Cuartel que opera en la nación es una aberración y esta operación obliga a que aparezcan los responsables por los eventos acaecidos en el costado norte sur occidental que compromete al más alto nivel político y militar: el cuerpo armado.

Los doce soldados heridos son un grito desesperado al ejercicio militar, los partes, familiares y todo el cuerpo social venezolano esta atento ante la incapacidad, indolencia e incapacidad del poder político y los responsables por el comando de esa acción en el costado norte-sur-occidental. Los doce soldados heridos constituyen un doloroso al y triste momento, circunstancia que sufren los hombres de armas donde se evidencia y desnuda la irresponsabilidad del Estado Cuartel, por ello la sociedad democrática responsablemente debe accionar desde ya para orientar y a canalizar el cambio político que requiere la República que entienda cuánto y qué significa el soldado combatiente. (Foto: Pxhere)