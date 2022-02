Juan E. Fernández, Juanette: Batman no pudo celebrar San Valentín

Desde que me mudé a la Argentina hace casi ya seis años hay algo que no deja de asombrarme: y son las noticias que reseñan los canales de televisión para tratar de conquistar el tan preciado (pero caduco) rating.

Si hay algo que tienen los canales de noticias en este país y que debo reconocerles, es la capacidad para exprimir las noticias hasta que ya no le quede más jugo. Pero también los insólitos hechos que reseñan en la tele por estos lares, y en la semana previa al día del amor no fue la excepción, pues Batman fue noticia en los portales y diarios argentinos durante varios días.

Paso a relatar los hechos como lo haría Enrique Gratas en aquella oda al amarillismo que transmitía Telemundo en la década del 90: Ocurrió así: Esta noticia tiene que ver con Tinder, pero no estaríamos hablando del tan mencionado Estafador de Tinder que hizo famoso Netflix, sino de Batman, quien no pudo celebrar San Valentín "¡Batman con el corazón roto”. ¿Qué pasó?

Ocurrió así: Mariana, una joven argentina de 29 años relató que había hecho match con un chico en Tinder y quedaron para cenar en la casa del joven. Al llegar a la dirección de Gonzalo (yo siempre pensé que se llamaba Bruno Díaz), y tocar el intercomunicador Gonza le dijo: “¿Sabés qué? Va a ser más fácil si subís directo porque tengo la comida en el horno. Y mi miedo es que se me queme la carne”. Es bueno mencionar que el galante Batman estaba cocinando Carne al horno con papas españolas.

La joven relató al canal TN lo que sintió cuando entró a la casa de Gonzalo (que no era la baticueva): “Cuando entré sentí el olor a comida y tuve esa sensación que la iba a pasar bien. Pero esa idea se me derrumbó cuando abrí la puerta”.

Relató la joven cómo fue su primera Baticita: “Toqué el timbre, esperé otros pocos segundos y apareció. Estaba disfrazado de Batman, con la máscara incluida. Se la sacó solo para saludarme y volvió a ponérsela”.

Según Mariana, cenaron, tomaron vino y justo cuando Batman lanzó la estocada y le preguntó a la joven si se quería quedar, ella se rio y le dijo que ya era tarde y se tenía que ir: “No se quitó la máscara nunca, obviamente no tendría intimidad con él si estaba vestido de Batman”.

Y acá es donde yo me hago algunas preguntas: ¿Los superhéroes no pueden enamorarse? ¿Importa la apariencia? ¿Acaso Mariana no entendió que Batman no puede quitarse el traje, porque los villanos no tienen horario y él debe estar listo para defender a Ciudad Gótica en cualquier momento? ¿Cerraremos con el FMI? A no perdón, esa pregunta no va aquí (pero igual no las estamos haciendo muchos)

Aunque sin duda, la pregunta más trascendental de toda es: En la cocina de Batman ¿Había Batidora?... Bueno, ojalá se haga justicia y no solo Batman, sino también Superman, Flash, y todos los súper héroes, puedan encontrar el amor y no los juzguen por cómo se visten.

(Foto: cortesía de Perfil.com)