Juan E. Fernández, Juanette: La evacuación

Si esta nota fuera una película, comenzaría con un plano general de Benjamín Rauseo “Er Conde”, Luis Silva y yo, junto a casi 40 personas, siendo desalojados de un local por funcionarios del gobierno de Buenos Aires…

Pero acá no les estoy contando una película, sino de algo que pasó en la vida real. ¿Cómo terminé con Er Conde del Guácharo y el cantante de “Enfurecida” escapando de un local ubicado en el Barrio de Palermo en Buenos Aires? Si lo quieren saber, acá les cuento, y si no quieren, pues no siga leyendo.

Hace una semana mi amiga la Relacionista Pública Venezolana Daniela Flores, me invitó a la rueda de Prensa del evento: Humor y Llano, a realizarse en el boliche venezolano Rumbas VE, no es que fuéramos a jugar bowling, sino que a las discotecas acá se les dice boliche. Obviamente no podía dejar de ir, pues para mí, estos dos talentos de nuestro país, son parte de mi biografía. En el caso de Er Conde, su casete nos acompañó por años en los viajes de Caracas a Cua, en el Dodge de mi papá cuando yo era niño. Y las canciones de Luis siempre eran parte del repertorio que cantaba con mi familia en cualquier fiesta llanera.

El tema es que el día de la rueda de prensa, que fue convocada a las 19:30, yo tenía show de Stand Up a las 21:00, pero igual me la jugué, total Rumbas VE, quedaba relativamente cerca de Plaza Serrano, donde sería mi show.

Al llegar al local me encontré con colegas, todos paisanos, quienes al igual que yo, estaban para reseñar este reencuentro de Luis y benjamín con los venezolanos que vivimos en la Argentina. Llegada la hora de la presentación, Luis y Er Conde se sentaron y comenzaron a responder las preguntas de los periodistas que estábamos en el sitio.

Mientras escuchaba las respuestas de los dos artistas, vi cómo uno de los organizadores hablaba en la puerta del lugar con dos hombres. Estos le hicieron un comentario, pero como tenían tapa boca, no pude leer los labios. Pero según mi lectura de ceño fruncido, lo que les comunicaron estos dos hombres a los organizadores no era bueno.

Entre tanto la rueda de prensa se desarrollaba sin contratiempos, pero yo ya había perdido la atención, porque estaba totalmente enfocado en averiguar lo que pasaba en la puerta. De pronto los ánimos en la entrada del local donde se desarrollaba la rueda de prensa comenzaron a caldearse, y claramente se escuchó cuando uno de los hombres le dijo al dueño del local: “Si no lo hacen, entonces los clausuramos ahora mismo”

A los pocos segundos, uno de los organizadores del evento interrumpió a los artistas y dijo: “Señoras y señores debemos evacuar el lugar unos minutos, para participar de un simulacro de incendios”. Todos se quedaron mudos, Luis y Er Conde creían que era una joda, pero a los pocos segundos, todos estábamos saliendo del lugar en fila.

Al abandonar el local nos quedamos en la puerta, pero los dos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos dijeron que debíamos alejarnos del lugar. Mientras caminábamos busqué con la mirada a Luis y a Benjamín, quienes obviamente no entendían nada. Caminamos unos metros y nos detuvimos, pero uno de los hombres gritó: “Deben seguir caminando”. Luego de caminar algunos pasos, el hombre hizo un comentario que nos descolocó, pero a la vez desató la risa colectiva: “¡Deténganse! Ya no caminen más porque se van a mezclar con los del otro incendio”. ¿Acaso estábamos filmando la Condeaventura de “Infierno en la torre”? o más bien en el boliche… Pues no, resulta que el simulacro se estaba haciendo en toda la cuadra, y no éramos los únicos que habíamos sido evacuados.

Pero de las situaciones más inverosímiles uno siempre se lleva algo bueno, en el caso de Luis, Benjamín y todos los que participamos de la rueda de prensa, obviamente recordaremos siempre como fuimos participes de un simulacro improvisado, mientras estábamos en una rueda de prensa.

Y además en mi caso particular, pude cumplir el deseo de cantar con Luis Silva la canción “Enfurecida” mientras escapábamos del incendio de mentira que bomberos invisibles apagaban.

Antes de partir del lugar les propuse a Daniela y Andrés de V&A producciones, que repitan estas ruedas/simulacros, pues además de sorprendentes son muy divertidas.

