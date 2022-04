Juan E. Fernández, Juanette: ¿Se arregló?

En las últimas semanas la frase “Venezuela se arregló” está a la orden del día. Incluso ha sido tema de debate entre las personas que están allá y los que vivimos fuera de la patria de Bolívar. Yo había querido mantenerme al margen del tema, porque considero que como me fui hace ya cinco años, no tengo por que opinar de una realidad que ya me es ajena, pero, sin embargo, reflexionando mejor, aún tengo familia y amigos viviendo y padeciendo allá, por lo que algo de derecho debo tener ¿no es cierto?

Confieso que, desde que me fui, no sigo muy de cerca las noticias de Venezuela, pero en los últimos días vengo escuchando que, al menos en Caracas, “la cosa está mejor”. “Ahora se hacen conciertos, hay plata en la calle, y está todo más tranquilo”, me comentó un amigo que aún vive en mi ciudad natal. Entre tanto en el centro del país ya la cosa es distinta, pues “mientras se celebra un festival musical en Puerto Cabello, los cortes energéticos y la falta de gasolina están a la orden del día” Me comenta otro de mis amigos que vive en Valencia.

Asimismo, el algoritmo de YouTube viene haciendo bien su trabajo, y “me sugirió” el podcast “El Cuartico” donde los comediantes Chucho Roldan, Estefanía León, y Daniel Enrique, compartieron un episodio donde viajaron a Caracas y mostraron cuál es la situación actual.

Durante el webshow, estos tres caraqueños, quienes hacen vida en México, se pasearon por varias zonas de la ciudad, para no solo mostrar cómo vive el caraqueño hoy, sino qué opinaban de lo bueno y lo no tan bueno, de la capital de Venezuela.

Confieso que luego de ver el episodio, de alguna manera me reconcilié con mi ciudad natal, y me alegró escuchar que ahora la gente “está más alegre, y trata de vivir mejor”. Pero también hubo otra que fue un gancho al hígado: “El chavismo ganó” ¿Qué quiere decir esto? Que el caraqueño de a píe ya no habla de política, la economía se reactivó, si se compara con lo que pasaba en Venezuela en 2016 y la gente trata de vivir una vida lo más normal posible.

Ahora bien ¿Es condenable que la gente que se quedó en Venezuela viva mejor porque aún el chavismo está en el poder? Al contrario, quienes se quedaron tuvieron que “echarle un camión de bolas” para aguantar todo lo que se les vino, y que esté la situación económica mucho mejor que hace unos años, siempre es motivo de alegría, y debe serlo incluso para quienes ya no vivimos allá.

Les dejo el podcast de Estefanía, Daniel y Chuchito, para que se responda usted mismo la pregunta: ¿De verdad se arregló?

(Foto: cortesía de "El Cuartico podcast")