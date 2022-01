Juan E. Fernández, Juanette: Tick, Tick... Boom!

En un mundo donde se es cada vez más esclavo de la computadora y el celular, tomarse el tiempo para ver una película y que ésta capté tu atención a tal punto que, se te olvide putear en Twitter, revisar los estados de WhatsApp y ver si hiciste match con alguien en Tinder, es una verdadera proeza. Pero permítanme decirles que Lin-Manuel Miranda lo logró con Tick Tick… Boom.

Debo confesar que tenía mis reservas porque no soy un amante de los musicales, de hecho, creo que el último que vi fue “Evita” de Andrew Lloyd Weber. Es más, no he visto Hamilton, y eso que tengo Disney+ (acá seguramente me insultarán los extremistas del musical); pero lo que logra el otro Andrew, es decir Garfield, ojo no me refiero al gato sino a Andrew Garfield con su interpretación del creador de Rent, Jonathan Larson, es maravilloso.

Esta película me hizo hacerme dos preguntas fundamentales, la primera, ¿Cómo nos dejaban usar esos peinados altos apuntalados con laca en los 90?, y la segunda ¿Por qué el destino fue tan HDP con Larson? Pero bueno acá les dejo mis impresiones de la película, y le ruego a Dios me de la fuerza para no mandar un spoiler, y si ocurre de una vez me disculpo.

Tick, Tick… Boom! Es una biopic musical que se desarrolla en la ciudad de Nueva York en los años 90. Cuenta la historia de un hombre (Larson) que está por cumplir 30 años, a quien se le está acabando el tiempo (según él) para alcanzar el éxito como compositor de musicales en Broadway. Es bueno destacar que Larson invirtió ochos años de su vida para escribir su primer musical, y lo hizo viviendo en un departamento desvencijado mientras trabajaba como mesero en un merendero.

La dirección de Lin-Manuel Miranda, en este su debut como director de cine es magistral, las transiciones entre el mundo real y eso que yo llamo “el mundo cantando” es poesía pura. También tiene dejos Fellinianos, específicamente en la escena de la piscina donde Larson se topa con la idea para componer la canción faltante. Y qué decir de la parte donde presenta por primera vez la canción.

Es una historia inspiradora de amistad y trabajo duro, pero además nos deja una enseñanza fundamental: Para lograr los objetivos debes dejar el miedo de lado y enfocarte en el amor e imprimirle pasión a lo que haces. También nos enseña que cuando no está escrito que disfrutes el triunfo en vida, pues no lo vas a disfrutar ¡punto! (sino que le pregunten a grandes artistas como Vincent van Gogh o Amedeo Modigliani). Ojo, con esto no quiero decir que dejemos de perseguir nuestras metas solo porque capaz ya cuando estemos por lograr el éxito ¡palmemos! más bien piensa que siempre tendrás una esposa, ex esposa, amante o tal vez hijos que si lo podrán disfrutar.

Bueno nada, les invito a ver Tick, Tick... Boom! La que será una de las grandes protagonistas de la temporada de premios, de hecho, ya en los Globos de Oro, que, dicho sea de paso, no tienen mucho prestigio últimamente, se llevó algunos. Aprovecho para felicitar al Gato Garfield por su premio (mentira, es al actor).

Antes de que lo olvide: La película fue producida por Netflix así que pueden verla en esa plataforma.

(Foto: Youtube)