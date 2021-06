Juan E. Fernández, Juanette: Venezuela y "El Culo del Mundo"

Este artículo forma parte de mi primer libro “No se puede vivir sin humor”, y quiero dedicarlo a Daniela, Ale y Paula Leticia, entre muchos otros que han dejado su tierra para encontrar un futuro mejor; pero también a todos los que se quedan:

Antes que nada, quisiera aclarar que no se trata de un escrito ofensivo hacia un país en particular, sino todo lo contario. Y tu te preguntarás amigo lector ¿Por qué la frase “El Culo del Mundo” te puede inspirar? Sigue leyendo y te cuento.

Si llevas tiempo leyéndome sabrás que soy un súper fanático de El Terrat, la productora que fundó el comediante catalán Andreu Buenafuente, cuyo contenido es simplemente maravilloso, y “El Culo del Mundo” es el título de un documental que tuve el honor de ver gracias a mi amigo Xen Subirats, el productor ejecutivo de El Terrat.

¿Cómo se convirtió Xen en mi amigo? Pues un día estaba yo buscando videos en YouTube y me conseguí con el Tráiler de “El Culo del Mundo”, de hecho, me gustó tanto que, traté de buscar la manera de verlo, pero no fue posible porque en la plataforma donde lo ofrecían se pagaba en euros, y yo en ese momento vivía en Venezuela donde teníamos un cepo que nos impedía hacer pagos en el exterior.

Así que le escribí al correo de contacto de El Terrat explicándole la situación y tratando de buscar una manera para pagarlo (eran solo 4 euros). Pero a las pocas horas me escribió Xen para saludarme, dejarme su WhatsApp y enviarme el link con el documental. Eso fue hace 5 años, y desde entonces nos hemos mantenido en contacto.

Bueno me dispersé un poco, retomo la historia del documental. Resulta que por el título podría pensarse que se trata de un documental acerca de la Patagonia, pero no, más bien se trata de una película bastante aleccionadora.

Resulta que, en el año 2012, Buenafuente inició un nuevo programa que se llamó “Buenas noches y Buenfuente”, pero lamentablemente no caló en la audiencia por lo que fue cancelado. Andreu, quien ya llevaba más de 20 años de carrera, se había quedado sin trabajo en la Tele por primera vez. Por lo que obviamente cayó en un hueco emocional, fue de la negación a la rabia, de la rabia a la tristeza y de la tristeza a la resignación. Hasta que un día un admirador le escribió un correo desde San Nicolás de los Arroyos, en provincia de Buenos Aires.

Ese correo electrónico escrito por Julián (ese es el nombre del admirador), hace click en Andreu y lo impulsa a viajar desde Barcelona hasta Buenos Aires, pero en paralelo, Buenafuente también hace un viaje hacía sus orígenes, reencontrarse con su pasado, concientizar su presente y vislumbrar su futuro.

Pero ¿Qué tiene que ver El Culo del Mundo con Venezuela, Argentina o cualquier otro país del mundo? La verdad muchísimo, pues, así como Andreu en medio de una crisis hizo un par de maletas para ir a buscarse en Argentina, muchos venezolanos metimos nuestras vidas en dos valijas para encontrarnos en otra tierra que ahora se convirtió en nuestro hogar. Aunque para los que se quedaron tampoco ha sido fácil, pues han tenido que hacer muchos sacrificios.

Hay una escena dentro de El Culo del Mundo que me marcó muchísimo, y es un dialogo entre José Corbacho donde le dice a Buenafuente: “Oye, con esto de la crisis está pasando algo muy peligroso: Estamos dejando de reír” y es cierto, y lamentablemente es algo muy familiar en el mundo por estos días.

Creo que mucha gente se siente culpable por reír, por sentirse contento en medio de tanta mierda, pero la verdad el humor es una forma de protesta, quizá la más genuina de todas, porque a través de la risa le decimos a la adversidad que no podrá con nosotros. @soyjuanette