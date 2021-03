Juan Eduardo Fernández, Juanette: El Reguetón puede educar

Tengo que confesar que pensé mucho antes de escribir esto. Sé que algunos pensarán que ando en drogas o que definitivamente ya me he vuelto loco… pero sí, aunque no lo crean, el reguetón educa.

La verdad es que este género ha hecho historia en el mundo de la música. Es el único donde la letra de la canción no tiene ninguna importancia. Seamos francos ¿Acaso hay que ser un genio para componer reguetón?

Debo reconocer que el reguetón tiene un gran número de seguidores, pero el ISIS también y ninguna de las dos cosas son buenas. Pero ¿cómo llegó esta música demoníaca a la sociedad mundial? Muy fácil: la gente dejó de leer, de informarse y solo se dejó llevar por lo que las grandes corporaciones mediáticas “mesmas” les decían (disculpen que incluya el “mesma”, que es una deformación de “mismas”, pero en el país donde nací, y también en donde vivo ahora, si dices corporaciones mediáticas y no agregas el “mesmas” pues simplemente no tiene el mismo efecto).

Dicen que el culpable, el responsable del primer ataque fue Daddy Yankee, quien aprovechando los altos precios del petróleo y lo que se llamó en geopolítica “la bonanza petrolera”, lanzó su famosa canción “Dale más gasolina” y entonces claro, como todo el mundo andaba comprando petróleo como loco, se puso de moda. Al transcurrir del tiempo, este tipo de música fue propagando su falsa idea de riqueza, excesos y mujeres hermosas; a cambio de raparse, hacer mucho ejercicio (el suficiente para poder andar sin camisa), colocarse varias cadenas de oro y bajarse ligeramente los pantalones en la parte trasera, para dejar ver la ropa interior.

Afortunadamente yo no me dejé seducir por esas ideas locas del reguetón y no porque no me gusten las mujeres guapas y el dinero, fue básicamente por mi alergia al ejercicio. Pero gracias a YouTube, he descubierto una canción de reguetón que no solo me gusta, sino que además educa.

Resulta que el músico Aldo Narejos y los comediantes Ana Morgade y Berto Romero, demostraron al mundo que el reguetón puede educar, de hecho, puede hacer que las nuevas generaciones se interesen por los grandes genios de la literatura.

Narejos tomó poemas y escritos de Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz y Miguel de Cervantes; y les agregó algunos elementos de producción para crear el tema. Por su parte, los genios de Morgade y Berto le pusieron el ingrediente cómico y surgió la única canción de reguetón que me gusta, pues además educa: “La vida es sueño”.

Acá se las dejo, espero que la disfruten. @soyjuanette