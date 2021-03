Juan Eduardo Fernández, Juanette: Los locos que no pararon la tele

Como dijo el poeta Peter Net Ruller (Si, tuve que cambiar el “ruda” de “Neruda” por rueda para que entrara el chiste) “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”; hay cosas que por más que insistan en eliminar, simplemente no se pueden borrar, y cuando digo cosas me refiero a aspectos como la libertad y el humor. Igual te digo que si creías que esta sería una columna política lamento decepcionarte, pero no lo será.

Hoy querido lector te quiero contar de un grupo de locos que viven en España y que han sobrevivido a guerras, gobiernos de derecha, de izquierda, y ahora también a una pandemia. Les estoy hablando de esos locos maravillosos que conforman la familia de “El Terrat”.

Todo comenzó un 9 de marzo de 2020 cuando en España, el gobierno anunció que se tomarían medidas para evitar el contagio por Covid 19 y entre aquellas directrices estaba la de evitar la aglomeración de personas en espacios cerrados. Fue por eso que en la productora El Terrat tuvieron que decidir si grababan sus programas Late Motiv y La Resistencia con público reducido o no transmitir, es decir suspender los programas ¿Y qué hicieron los locos estos? Pues no pararon y se sacaron de la chistera un nuevo programa en menos de 24 horas. Lo más cumbre es que no lo hicieron una vez, sino dos veces, porque cuando se decretó el confinamiento total, entonces inventaron otro programa porque ¿Para qué iban a parar la tele?

No quiero hacer spoiler, pero si eres comediante, standupero, periodista, o simplemente quieres ver una historia épica en tiempo de coronavirus “Los locos que no pararon la tele” es para ti.

Acá te estoy sugiriendo un documental hecho por gente maravillosa y contado por sus protagonistas, donde serás testigo de cómo, cuando tienes a un grupo de gente muy loca, que es capaz de todo por evitar que el mundo deje de reír el resultado es algo maravilloso.

Mientras los cómicos y los programas de entretenimiento de todo el mundo detuvieron sus emisiones para dar paso a los interminables programas donde solo se hablaba de Coronavirus, estos “desquiciados” lo hicieron todo para mantener el humor en la pantalla, o más bien en las pantallas.

En esta peli, por ejemplo, tendrás la mejor definición del término “Estado de Alarma”, que, según palabras de Xen Subirats “Son las palabras que se usan en ficción para definir en las películas donde es presidente Morgan Freeman que algo gordo está por pasar”.

También conocerás a un personaje, “El Friki”, que en este caso se llama Jandro, quien apareció de la nada y por esos designios maravillosos del destino. Pero bueno, como ya escribí unos párrafos antes, no te quiero hacer spoiler, solo te voy a decir que gracias a Late Motiv Bunker, y Late Motiv en Casa, Andreu Buenafuente y su equipo de El Terrat ganaron el premio Nacional de Televisión de España por su “versatilidad profesional que abarca lenguajes y formatos muy diversos, y también por su versatilidad creativa”.

Aplausos de pie para este grupo de locos.

Ahora los invito a ver esta joya: