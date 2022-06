Juan Eduardo Fernández, Juanette: Ni de aquí ni de allá

Hace algunos meses mi amigo Jorge Parra, mejor conocido como Domingo Mondongo, me invitó a que le acompañara en un show que presentaría en Buenos Aires la segunda semana de mayo. Aunque él se enterará cuando lea esto, para mi presentarme con Jorge fue un sueño cumplido.

Para quienes no conocen a Jorge (que dudo mucho que exista alguien en Venezuela que no lo conozca), es un payaso, pero no cualquier payaso, sino nada más y nada menos el fundador de Doctor Yaso y de Improvisto. Pero además de sus triunfos profesionales como humorista y conferencias, “Mondongo” como es conocido popularmente, es un enamorado de Venezuela.

Ya puedo confesar que cuando Mondongo me propuso compartir con él este show, me hice pis, pues además de presentarme con tamaño artista, debía lidiar con uno de mis grandes temores: el público venezolano que hace vida en Buenos Aires.

Acá quiero aclarar que no es que no me guste presentarme frente a mis paisanos, sino que cuando yo llegué a la Argentina, prácticamente no había muchos comediantes venezolanos, ni público criollo, por lo que enfoqué mis rutinas hacía el público argentino. Y obviamente ya viviendo tanto tiempo acá, habló del día a día, de todos los que habitamos la patria de San Martín. Pero afortunadamente varias sesiones con Jorge, y con Madelayne, una comediante maracucha maravillosa que nos acompañó en el show, me hicieron dejar el miedo y avanzar.

Para hacerles el cuento corto (o más bien la columna), el show producido por V&A en Caracas Bar, fue todo un éxito. Pero no solo por el material, que logró divertir al público. Pero ¿Qué fue lo novedoso de este show? Que un argentino enamorado de Venezuela (Jorge), un venezolano enamorador de Argentina (yo), y una maracucha que recién migró, exorcizamos la migración, mostrándole a nuestro público a través de anécdotas, que no todo es sufrimiento cuando uno toma la decisión de dejar su país.

Además, tratamos de transmitir el siguiente mensaje: Está bueno extrañar la tierra de uno, pero es también importante que aprendamos a querer el lugar que nos recibió. Para mí, en lo personal, puedo decir que hay un antes y un después luego de “Ni de aquí, ni de allá”, pues logré reconectar con mi venezolanidad.

Acá voy a hacer una confesión. Tal vez algunos de los paisanos que migraron se sintieron como yo en algún momento: Yo me fui no solo triste, sino enojado (por no decir arrecho) con Venezuela. Porque allá lo había logrado todo, pero el hermoso lugar donde crecí, se fue transformando el algo que no era, donde todo era difícil de encontrar, en resumen, un lugar donde mis hijos no tendrían oportunidades. En contraste, cuando llegué a La Argentina, se me abrieron muchas puertas. Ojo, sé que es difícil migrar, y obviamente no todo fue color de rosa, pero mi nuevo país me dio el ímpetu y las ganas de luchar para lograr cosas que en Venezuela no pude.

Igual, gracias a personas como Jorge Parra, me reconcilié con mi país, pues me demostró, a través del amor que profesa por la patria de Bolívar, que, a pesar de las dificultades, la gente sigue luchando, y como él mismo dice: “En Venezuela los buenos somos más”, por lo que no me queda la menor duda que, en poco tiempo, la tierra que me vio nacer volverá a su esplendor.

Pero ¿Cómo terminé yo aquí y Mondongo allá (o viceversa)?

En el caso de Mondongo, él estaba de mochilero por Latinoamérica, y cuando llegó a Venezuela se fue a Choroní, y estando en la playa le robaron todo. Tras el incidente, él tuvo que quedarse en Venezuela, y con el tiempo, Venezuela también le robó el corazón.

En mi caso, Argentina se me metió en el corazón estando en Caracas, específicamente en los pasillos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), a través de casetes de Le Luthiers, Charly García, Spinetta y Fito. Y luego en La Habana a través del cine de Subiela.

Inconscientemente creo que siempre soñé con pasar una temporada en Buenos Aires, lo que no sabía es que esta ciudad se convertiría en mi casa, en mi lugar en el mundo.

Asimismo, les quiero compartir que hay algo en que coincidimos tanto Mondongo como yo: Ambos decidimos quedarnos en el país del otro por lo especial que es su gente. ¿Qué tienen en común los venezolanos y los argentinos?

Ambos pueblos hacen sentir al migrante como parte de la familia, son en su mayoría, personas amables que facilitan el proceso migratorio a través del cariño. Y es por eso que celebro que los hijos venezolanos de Jorge desayunen arepa con Mate, y mis hijos facturas y media lunas con papelón con limón.

¡Que viva Venezuela!, ¡Qué viva Argentina! Pero sobre todo que ¡Viva el humor!, que es el idioma universal que nos une a todos.

(Foto: Juanette)