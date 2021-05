Leandro Rodríguez Linárez: El CNE y el pastoreo de nubes

Al grano. Suponiendo que Márquez (expulsado de UNT en 2018 por su coqueteo con el régimen y sus presidenciales) y Picón, quien como es natural tiene sus detractores, fueran encomiables figuras opositoras ¿Qué pueden hacer en un CNE por más de 17 años edificado a imagen/semejanza del régimen, que además sigue controlado a placer por el chavismo?

Pero no solo eso, qué pueden hacer en contra de todo un aparataje estatal 'psuvizado', dónde el mismo ministro de defensa grita a toda voz las FANB son “profundamente chavistas”. Donde el Fiscal General, el Contralor y el Defensor del Pueblo fueron impuestos por una ANC que no obtuvo ningún reconocimiento del mundo democrático, con una AN electa al igual que todos los procesos electorales consumados por el mismo CNE de hoy, al margen de la ley y la democracia… repetimos, el CNE de hoy es el mismo desde hace más de 17 años, controlado milimétricamente por el régimen… sí usted pinta su carro viejo no pasa ser nuevo, sigue siendo viejo con todas sus mañas.

Eso no es todo, el derecho positivo “revolucionario”, las leyes vigentes, cuentan con un arsenal de leyes inconsultas e impuestas donde se edifica un Estado rechazado por los venezolanos hace más de 13 años, un Estado Comunal que se pretende relanzar buscando consolidar al chavismo en el poder prescindiendo de la democracia y la Constitución aprobada por los venezolanos en 1999, Constitución con muchos defectos, pero que al menos sirve de barrera de contención ante un Estado infinitamente peor.

El chavismo tiene una práctica macabra que muy tristemente es secundada por personas fácilmente influenciables, explico: Apenas la oposición ganó la AN 2015 inmediatamente comenzó a ser envestida por la desinstitucionalidad roja rojita. En horas le arrebataron la mayoría absoluta, luego anularon todos sus actos vía TSJ donde estaban sancionadas las leyes prometidas durante la campaña electoral y, finalmente, la declararon en un desacato magnánimamente inconstitucional. Luego, a través del férreo control mediático, el régimen fortificó la matriz opinática “la AN opositora no hizo nada, es la responsable de la crisis del país” y con mucho pesar admitimos esa estratagema le ha funcionado.

Lo mismo aplica para todas las alcaldías y gobernaciones que a lo largo de todos estos años los venezolanos electoralmente le han restado al chavismo, a esos gobernadores/alcaldes el régimen les quita competencias, recursos e imponen un poder paralelo, terminan “quemados”, como trofeos del régimen para endilgarles las desgracias que él mismo causa. No se extrañe que los dos rectores “opositores” del recién impuesto CNE al final terminen siendo acusados y responsabilizados de todo lo malo que haga el CNE… como dicen en la cultura popular “así paga el diablo”.

Usted decide si votar o no, es su criterio, pero recuerde es imprescindible que para solucionar los problemas cambiemos la forma de pensar y actuar que teníamos al momento de crear los problemas, al respecto, fueron las elecciones en “condiciones mínimas” las que desgraciaron al país ¿Vamos a seguir en eso?

Sí los procesos electorales no son apegados a letra de la Constitución, a los preceptos democráticos, pues no sirven y terminan convertidos en la fuente de los problemas, sino nos cree reflexione lo siguiente ¿Por qué cree que luego de cada proceso electoral Venezuela acelera su destrucción? @leandrotango Foto: Pixabay