Leandro Rodríguez Linárez: Nada cambiará en Venezuela si...

La política en Venezuela, la que se divulga en medios de comunicación y redes sociales, como diría el escritor y filósofo Miguel Unamuno, tiene un valor igual a cero, porque no refleja en lo más mínimo la realidad de la nación ni sus exigencias. Es solo un espejismo útil a una pequeña, pero toda poderosa, élite que se ha apropiado del Estado.

Para que los venezolanos podamos materializar los insustituibles cambios que requiere la patria es necesario:

En primer lugar, comprender que las instituciones del Estado, en todos sus niveles, están siendo controladas por el régimen (prácticamente desde su arribo al poder) con especial énfasis todos aquellos espacios que la oposición ha ganado electoralmente, pues el chavismo les resta competencias, recursos e impone poderes paralelos. En pocas palabras, lo electoral ha sido y es inútil contra el chavismo, no pierde ni perdiendo. No importa cuál instancia de poder sea, el férreo control del TSJ, las FANB y demás poderes nacionales le asegura tener el control de la institucionalidad del país con o sin elecciones, votando o absteniéndose… lo electoral es inútil ¡Aceptémoslo! más aún cuando desde 2017 no participa una oposición real ni legítima.

En segundo lugar, sí continuamos aceptando la imposición de una “oposición” impuesta, falsa, hecha a la medida del régimen, a la que le entregan vía sentencias las direcciones nacionales de los principales partidos políticos de oposición, pues es lo mismo que votar directamente por los candidatos del Psuv, en ninguno de los dos casos el régimen ve amenazado su proyecto. El descaro es tan grande que los discursos de esta oposición electorera y del chavismo coinciden alarmantemente. Hasta que en Venezuela la oposición real/legítima sea quien marque la agenda nada cambiará.

En tercer lugar, se deben abordar los problemas reales, los que originan la dantesca crisis económica, política, las sanciones internacionales y demás actos punitivos contra el chavismo. El verdadero problema en Venezuela es la ruptura del hilo constitucional y democrático, sustento ilegal e ilegítimo de la retención del poder chavista… he allí el origen de todos nuestros males.

Esta es la realidad venezolana. No hay otra. Todo lo demás es falso, pactos perversos, el alimento del oscurantismo el cual encerró al país en una densa neblina hace más de dos décadas.

En consecuencia, hasta tanto asuma la agenda política nacional una oposición real, legítima, que forcé a destrabar el país con estrategias tendentes a recobrar nuestra constitucionalidad y democracia, nada será distinto a esta acelerada depauperación de nuestras vidas.

Está claro que no es nada fácil. El régimen prepara únicamente escenarios que le son favorables de la mano sus colaboradores. Por eso persigue, inhabilita a la oposición real y prácticamente prohíbe toda actividad opositora ciudadana como las protestas, marchas, etc. Por tal motivo ha costado tanto reindependizarnos, pero (he allí el detalle) en la forma como el chavismo ha obrado lo hace ser su peor enemigo, día a día padece las consecuencias de sus propios actos, aunado a la recomposición de una oposición real dentro y fuera del país. @leandrotango (Foto: Pixabay)