Michael Bublé versiona a los clásicos

El cantante canadiense Michael Bublé está de regreso con un nuevo álbum de estudio, titulado “Higher”, que se publica cuatro años después de su anterior producción (“Love”). Se trata de una colección de trece pistas, entre las que se incluyen varios temas nuevos y versiones de clásicos de otros artistas, como Paul McCartney, Bob Dylan y Sam Cooke, entre otros. Bublé ha trabajado en esta ocasión junto a los productores Greg Wells, Bob Rock, Alan Chang, Jason “Spicy G” Goldman y Paul McCartney.

“Esta vez me he abierto completamente a probar cosas nuevas -comenta Bublé al hablar de su más reciente placa-. Profundicé mientras trabajaba y me rodeaba de los mejores creadores de música del planeta, con una imaginación gigantesca. Ya sea sentándome a escribir con Ryan Tedder y Greg Wells, grabando tres canciones en un día con Bob Rock junto con 40 de los más increíbles músicos fuera del estudio que no habían tocado música en 15 meses, bailando por ahí riendo y llorando en ropa interior en el estudio de mi casa cuando una canción sonaba bien. Cada momento se sentía mágico o que el universo estaba conspirando para traerme a este momento en el tiempo, 20 años en este increíble viaje en el que he estado. Nunca he estado más emocionada después de completar un álbum”.

Un disco que le ha costado cinco años de duro trabajo, debido a las continuas restricciones por el COVID-19: “Todo empezó cuando leí en el periódico la historia de un señor de 90 años que vivía en Inglaterra, que durante el confinamiento se puso a andar alrededor de su casa y consiguió recaudar 34 millones de libras para ayudar a gente que lo estaba pasando mal con la pandemia. Me impactó muchísimo su historia y por curiosidad averigüé cuál era su canción favorita y le grabé un video y se lo enviamos. Solo había una copia para él de forma personal”.

Meses después el anciano murió y su hija le preguntó al cantante si podían usar la canción en su entierro y de ahí surgió el disco: “Este disco habla de la felicidad y la emoción. Estoy súper orgulloso de la gente que ha colaborado conmigo para crear el mejor disco de mi carrera, sin duda el más completo que haya hecho”.

Cree igualmente que “Higher” es una declaración de intenciones hacia el mundo. “No hay nada como levantarte frente a la adversidad y recuperar la alegría de vivir”, destaca visiblemente emocionado.

“Higher”, a no dudarlo, ha sido la gran apuesta profesional de Bublé. En sus trece canciones refleja “el momento en que estoy ahora mismo en mi vida, en mi relación con la música y mi conciencia. Es verdad que he sufrido y querido mucho, pero eso me ha dado la oportunidad de vivir con más intensidad”.

Es que el crooner canadiense no solo destaca por su voz y éxitos con los temas de su nuevo álbum, títulos como “Haven’t met you yet” o “Sway”, sino también por su profundo y demostrado amor hacia su familia, a la que cada vez que puede sitúa como su primera prioridad.

(Foto: Youtube)