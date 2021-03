Mike Pence: La integridad electoral es un imperativo de Estados Unidos

Después de una elección marcada por importantes irregularidades en la votación y numerosos casos de funcionarios que dejaron de lado la ley electoral estatal, comparto las preocupaciones de millones de estadounidenses sobre la integridad de las elecciones de 2020. Por eso, cuando como vicepresidente de los EEUU, me desempeñaba como presidente de la sesión conjunta del Congreso que certificaba los resultados del Colegio Electoral, me comprometí a garantizar que todas las objeciones planteadas correctamente en virtud de la Ley de Conteo Electoral recibieran una audiencia completa ante el Congreso y el pueblo estadounidense.

Los trágicos eventos del 6 de enero —el más significativo fue la pérdida de vidas y la violencia en el Capitolio de nuestra nación— también privaron al pueblo estadounidense de una discusión sustantiva en el Congreso sobre la integridad de las elecciones en Estados Unidos. Según la Constitución, las elecciones se rigen a nivel estatal. Y cada estado está obligado a nombrar electores presidenciales "de la manera que la Legislatura del mismo pueda ordenar".

Muchas de las irregularidades de votación más preocupantes tuvieron lugar en estados que dejaron de lado las leyes promulgadas por las legislaturas estatales a favor de cambios radicales ordenados por gobernadores, secretarios de estado y tribunales.

Si bien los legisladores en muchos estados han comenzado a trabajar en la reforma electoral para restaurar la confianza del público en las elecciones estatales, desafortunadamente, los demócratas del Congreso han optado por dejar de lado esas preocupaciones y reformas válidas e impulsar un descarado intento de nacionalizar las elecciones en flagrante desprecio de la Constitución de los Estados Unidos. .

El Congreso votará esta semana sobre HR 1 , la llamada Ley del Pueblo, un proyecto de ley de reforma electoral masivo de 800 páginas que aumentaría las oportunidades de fraude electoral, pisotearía la Primera Enmienda, erosionaría aún más la confianza en nuestras elecciones y diluiría para siempre la votos de votantes elegibles legalmente calificados.

En 2008, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la nueva ley de identificación de votantes de Indiana, el fallo señaló que Estados Unidos tiene una larga y bien documentada historia de fraude electoral. El tribunal citó el informe de 2005 de la Comisión bipartidista sobre la reforma de las elecciones federales encabezada por el ex presidente Jimmy Carter y el ex secretario de Estado James Baker, que dijo que "el sistema electoral no puede inspirar la confianza del público si no existen salvaguardias para disuadir o detectar el fraude".

HR 1 eliminaría esas salvaguardas y evitaría que los estados implementen nuevas reformas necesarias . Las encuestas muestran que un gran número de demócratas no confiaba en el resultado de las elecciones de 2016 y que un gran número de republicanos aún no confía en el resultado de las elecciones de 2020.

Tenemos que hacer todo lo posible para cambiar eso y asegurarnos de que el pueblo estadounidense, sin importar a qué partido político favorezca, tenga confianza en la equidad y seguridad del proceso electoral.

HR 1 exige las reglas electorales más cuestionables y propensas al abuso en todo el país, al tiempo que prohíbe las medidas de sentido común para detectar, disuadir y enjuiciar el fraude electoral.

El proyecto de ley obligaría a los estados a adoptar boletas universales por correo, votación anticipada, registro de votantes el mismo día, registro de votantes en línea y registro automático de votantes para cualquier persona que figure en las bases de datos del gobierno estatal y federal, como el Departamento de Vehículos Motorizados y asistencia oficinas, asegurando registros duplicados y que millones de inmigrantes ilegales se registren rápidamente para votar.

Se requeriría que los estados contaran todos los votos enviados por correo que lleguen hasta 10 días después del día de las elecciones. Los estados también deben permitir la recolección de boletas, donde los operativos políticos pagados recolectan boletas ausentes en lugares como hogares de ancianos, exponiendo a nuestros votantes más vulnerables a la coerción y aumentando el riesgo de que sus boletas sean manipuladas.

Al mismo tiempo, se privaría a los funcionarios electorales estatales y locales de su capacidad para mantener la precisión de las listas de votantes, se les prohibiría verificar la elegibilidad de los votantes y se prohibiría la identificación de votantes de costa a costa.

Los distritos del Congreso serían rediseñados por burócratas no electos e irresponsables. Los inmigrantes ilegales y los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley recibirían una representación equitativa en el Congreso. Los delincuentes podrían votar en el momento en que salgan de la cárcel.

Los izquierdistas no solo lo quieren impotente en las urnas, quieren silenciar y censurar a cualquiera que se atreva a criticar su inconstitucional toma de poder.

La HR 1 también está cargada de cambios imprudentes en las leyes federales de campaña que impondrían onerosas cargas legales y administrativas a los candidatos, grupos cívicos, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos comunes que desean ejercer sus derechos de la Primera Enmienda para participar en discursos políticos. incluso en cuestiones de política pública que son vitales para la vida de nuestra nación. Bajo HR 1, las donaciones a muchas organizaciones privadas se harían públicas, exponiendo a millones de estadounidenses a la cruzada cultural de cancelación de la izquierda radical.

Cada uno de los cambios propuestos en HR 1 tiene un objetivo, y solo un objetivo: dar a los izquierdistas una ventaja permanente, injusta e inconstitucional en nuestro sistema político.

HR 1 haría la vista gorda ante problemas muy reales a nivel estatal, exacerbaría las vulnerabilidades existentes y socavaría aún más la confianza del pueblo estadounidense en el principio de "una persona, un voto".

La reforma electoral es un imperativo nacional, pero según nuestra Constitución, la reforma electoral debe emprenderse a nivel estatal. Nuestros Fundadores limitaron el papel del Congreso en la conducción de nuestras elecciones por una buena razón: querían que las elecciones se administraran más cerca de la gente, libres de la influencia indebida del gobierno nacional.

Habiéndome postulado para un cargo tanto a nivel estatal como federal, he llegado a la conclusión de que los principios fundamentales de las elecciones libres y justas son el acceso, la seguridad y la capacidad de participar en un debate libre y abierto.

El HR 1 es un proyecto de ley inconstitucional, imprudente y antidemocrático que erosionaría esos principios fundamentales y podría dañar permanentemente a nuestra república.

Después de un año en el que nuestra nación ha soportado una pandemia mundial, dificultades económicas y una elección contenciosa, ahora no es el momento de inflamar más la pasión y la división. Es hora de que los líderes de nuestra nación ayuden a Estados Unidos a sanar.

Para restaurar la confianza pública en nuestras elecciones, nuestros líderes deben defender la Constitución, rechazar el plan de los demócratas del Congreso de nacionalizar nuestras elecciones y emprender el trabajo serio de reforma estatal que protegerá la integridad del voto de todos los estadounidenses.

El pueblo estadounidense espera que nos aseguremos de que todos los ciudadanos elegibles puedan votar y también que nos aseguremos de que su voto no sea robado o diluido por errores, equivocaciones o fraude total.

Cada ciudadano merece la libertad de apoyar, oponerse, criticar o promover a los candidatos y las causas en las que creen. Y lo más importante, el pueblo estadounidense debe tener la máxima confianza en que cada voz importa y cada voto cuenta, o la democracia no puede sobrevivir. @Mike_Pence