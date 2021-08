Noel Álvarez: Proceso "sisiférico"

Ante el inicio de un proceso trascendental para la vida republicana de nuestro país, como uno más de los hijos de esta hermosa patria, me encuentro ante la obligación indelegable de pronunciarme sobre el proceso de negociación que el pasado viernes 13 de agostó comenzó en México y del cual ya se firmó un memorando de entendimiento. Sé que, al opinar sobre un proceso en pleno desarrollo, me estaré adentrando en un terreno pantanoso, del cual será muy difícil salir ileso. Estoy seguro de que habrá muchas personas que entiendan y compartan mis preocupaciones, así como también muchas otras que las rechacen y me tilden de cualquier forma, pero nunca grata. Como demócrata convencido que soy, debo escuchar y respetar ambas posiciones.

Comienzo por decir que, al igual que Sísifo, cuando se concurre a un proceso de negociación con unos actores como los que controlan el poder ejecutivo venezolano, siempre se estará expuesto a cargar la piedra indefinidamente, además debes tener claro que todo lo que consigas arrancarle de las garras a la contraparte, será logrado, merced a fortaleza, constancia, coherencia y mucho respeto por quienes dices representar. Al igual que la mayoría de los venezolanos, yo también estoy ansioso de superar esta larga noche oscura que representa tener al chavismo en el poder, periodo que solo ha servido para generar hambre, miseria, destrucción, corrupción, persecución y muerte.

Mis esperanzas siempre han estado cifradas en, poder superar esta tragedia sin tener que pagar más costos en exiliados, presos, heridos y muertos, sin embargo, cuando observo cómo se inicia este trascendental proceso, no puedo dejar de levantar mi voz de alerta para señalar que, en mi criterio, en este juego que aún no ha comenzado, el marcador, para mi tristeza, ya se encuentra algunos puntos a favor del régimen.

Muchos me preguntan ¿En qué te basas para formular esta pesimista hipótesis? No es pesimismo, es realismo, les respondo, porque además de la incertidumbre y las naturales dudas que genera un proceso tan complejo, uno percibe que la balanza no se encuentra equilibrada. Me refiero, en primer lugar, al hecho de que, para llegar a una negociación seria, debe prevalecer un clima de respeto entre los actores, cosa que dista mucho de ser lo que ocurre actualmente, cuando uno escucha las agresiones diarias de Maduro hacía su contraparte, las cuales, a mi manera de ver, forman parte de un libreto “cubanoide” para poner en minusvalía al oponente. Me siento insatisfecho, ante la actitud pasiva con que la oposición acepta estos improperios ¡Quien calla otorga! Punto para el régimen.

En segundo lugar, los noruegos han señalado que, entre los países acompañantes del proceso, entre otros. se encuentran, Rusia, aliado incondicional del régimen, y los Países Bajos. Otros países serían invitados, a participar como amigos, pero no acompañantes permanentes. Extraña sobremanera la ausencia de acompañamiento de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil o Colombia, que siempre han estado defendiendo el respeto a la democracia y al estado de derecho de nuestro país, punto a favor del régimen.

Tercer punto, levantamiento de las sanciones, abordar un tema tan complicado como este, tratándolo como un hijo natural sin colocarle el apellido, no es lo más conveniente. Siempre nos han vendido que para resolver las crisis políticas como la que atraviesa nuestro país, los actores deben estar dispuestos a tragar algunos sapos, pero de allí a negociar el levantamiento de sanciones, sin decir que, estas deben ser las que afectan a la población en general, nos llevaría a entrar en el ámbito de la impunidad, ya que, las sanciones individuales son aplicadas por hechos de corrupción comprobados y por violaciones a los derechos humanos. Actuar de esta forma tan ligera, sería, verbigracia, como intentar negociar la paralización del proceso que se le sigue al régimen venezolano, ante la Corte Penal Internacional. Punto a favor del régimen.

Cuarto punto, renuncia a la violencia, este punto me luce como cuando un delincuente te atraca y te dice ¡Corre para no matarte! y él mismo comienza a gritar ¡Agarren al ladrón! Mientras tanto que él se escapa. Todos sabemos de donde ha provenido la violencia en Venezuela, punto a favor del régimen

Quinto punto, en el memorando firmado por las partes se identifica al régimen como gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ¿Qué pasó con la ilegitimidad de las elecciones del 20/05/18 y las del 06/12/20? La oposición es mencionada como plataforma Unitaria de Venezuela ¿Qué pasó con el interinato, se auto disolvió? Punto a favor del régimen.

Por otro lado, no veo nada que hable de la injerencia manifiesta de varios gobiernos extranjeros en nuestro país y tampoco sobre el tema de la pérdida de soberanía en el diferendo con Guyana. Ojalá que, con el transcurrir del proceso se logre equilibrar el marcador, pero hasta tanto, soy escéptico con los resultados de esta nueva causa.

Para concluir, reitero lo que dije hace algunos días, por la forma como fueron elegidos los actores encargados de negociar el presente y el futuro de toda la población venezolana, si en este proceso se llegará a algún acuerdo, este deberá ser sometido a un referendo nacional aprobatorio, para su legitimación.

noelalvarezcamargo.wordpress.com