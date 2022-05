Noel Álvarez: Solidaridad con Fedecámaras Zulia

Tratar con regímenes autoritarios nunca ha sido fácil: cada palabra, oración o frase a ser pronunciada, debe ser meditada cuidadosamente, no sea que lesione la sensible epidermis de los mandones de turno. Como muestra, basta solo una pincelada: Fedecámaras Zulia alertó sobre lo que podría ocurrir en el sector productivo zuliano, de no ser corregidas las anomalías que actualmente se presentan, en la zona sur del lago y en el abastecimiento de combustible en todo el estado.

En cualquier país del mundo civilizado, este preocupado alerta, hubiera bastado, no solo para agradecer el aviso, sino para corregir la grave situación planteada. Sin embargo, en nuestro país, el personaje que ocupa el palacio de Misia Jacinta, en otro de sus desenfrenados arrebatos, desestimó la seriedad del planteamiento y por carecer de argumentos que desvirtuaran la información, prefirió atribuirle una connotación política a la advertencia, por decir lo menos.

Por todos los desencuentros que he tenido con estos personajes revolucionarios, a lo largo de los últimos veintitrés años, no me extraña su reacción, pero, ante su soberbia actitud, yo cierro filas con el gremio empresarial zuliano, les manifiesto mi mayor solidaridad y los exhorto a seguir adelante, porque estoy seguro de que, ellos muy bien podrían parafrasear y reescribir la frase pronunciada por el militar y estadista uruguayo, José Gervasio Artigas, quien dijo: Con la verdad ni ofendo ni temo.

(Foto: Pixabay)