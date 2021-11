Omar Ávila: Analiza y vota

Entramos en la semana final para las elecciones regionales y municipales, en la que tenemos la oportunidad de castigar con nuestro voto a la mayoría de los candidatos oficialistas que durante cuatro -e incluso muchos más años en el gobierno- no hicieron nada por nuestro pueblo.

Oportunidad además para darle una lección con la única arma que tenemos los demócratas a todos esos candidatos “protectores” que andan ahora ofreciendo hacer lo que no hicieron en 4 años, como por ejemplo: Luis Marcano en el estado Anzoátegui, Jehyson Guzmán en Mérida, Dante Rivas en Nueva Esparta y Freddy Bernal en el Táchira.

De igual manera tenemos la oportunidad de cambiar gobiernos nefastos de ambos bandos, como el de Antonio Barreto Sira en Anzoátegui o de meterle un 2x1 al gobierno en Lara y en Caracas, donde luego de casi 4 años de pésima gestión, se traen como candidata a la capital, a la almiranta y destructora del estado guaro, Carmen Meléndez.

Desde Unidad Visión Venezuela actuamos sin fanatismo, por ello nuestra apuesta variopinta que hemos venido anunciando a lo largo de estas últimas semanas, entendiendo que uno de los tantos problemas a los que nos ha llevado esta polarización estéril de los últimos 22 años, es precisamente producto de ese apasionamiento -ideológico y político- que muchos padecen de amnesia, olvidando los desastres que han causado algunos de los que se encuentran en su misma acera, pero que su actuación ha sido igual a los que pretenden sustituir en el poder, razón por la cual nosotros hemos sido enfáticos en decir que queremos un cambio de país, no cambiar a unos corruptos por otros.

Para nuestra organización política no hay corruptos buenos o malos, así se los hemos dicho de manera pública a ambos extremos: “ladrón es ladrón se robe un alfiler o se robe un sukhoi”, lo que nos ha costado como partido que nos mantengan conculcados nuestro derecho a la participación política, al no permitirnos postular con nuestros símbolos y colores en los últimos 4 años, desde cuando decidimos ir a Miraflores contra viento y marea a cantarle unas cuantas verdades en su patio a quienes por ahora continúan en el poder.

Tampoco aplica eso de que “con mi corrupto no te metas” y que por ello “equis o ye” son un mal necesario, porque no todo el que se dice de derecha es bueno, como tampoco todo el que se dice ser de izquierda es malo. Aquí el tema no es de ideologías, el asunto es comenzar a resolver los problemas de un pueblo que sufre los embates de la incompetencia y el abandono.

Para finalizar, quiero invitar a esa dirigencia que sigue anclada en su zona de confort esperando que otros vengan a hacer lo que nos corresponde a nosotros los venezolanos, a no seguir desperdiciando las únicas rendijas y oportunidades reales que nos van quedando, que aunque no sean las más óptimas, son las que nos van a permitir ir labrando ese camino, que nos permita ir reconstruyendo esa vía para poder lograr el cambio que quiere la mayoría de nuestro pueblo. @OmarAvilaVzla

