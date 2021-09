Omar Ávila: Con el liderazgo natural

A escasos dos meses para las elecciones regionales, la lista de candidatos sin arraigo popular es casi tan grande como el total de los aspirantes. Así lo demuestra la calle y todos los estudios de opinión, en donde tanto los abanderados por la ahora llamada Plataforma Unitaria, como los de la Alianza Democrática en la mayoría de los casos no tienen posibilidad alguna de triunfo.

Con sus excepciones en donde hay liderazgos naturales como Nueva Esparta, Zulia, Lara y Táchira. Lo cierto es que esta no va a ser una elección polarizada a nivel nacional, se acabaron los portaaviones, ante la falta de un referente nacional, cada líder regional se jugará su elección.

Pero hay estados importantes del país, que la opción clara de triunfo no recae en ninguna de estas dos alianzas, comenzando con la capital de nuestra Venezuela, Miranda y Portuguesa, solo por mencionar tres casos puntuales y no adelantarme a anuncios que estaremos haciendo a final de mes y que ante la falta de madurez política, no es tarea fácil una propuesta variopinta.

Urge que comprendan que la Venezuela de hoy, no es la misma del 2015 en la que se repartían el país, en la que se podían esconder detrás de una tarjeta. Nuestro pueblo no les va a perdonar un error más. No es efectivo, pero además es muy alejado de la realidad seguir con argumentos que la misma situación los desmonta por sí solo. Es un despropósito seguir enfrascados en “yo soy la verdadera oposición” o “yo era el que tenía la razón”.

En fin, si en definitiva el objetivo es competir a ver quién tiene más votos que el otro, quedarán al desnudo, por la simple y sencilla razón que ninguno representa a la mayoría del país. Solo unidos podemos demostrarle al mundo que somos una mayoría política contundente. El gobierno lo tiene claro, por ello a factores como nosotros (Unidad Visión Venezuela) nos mantiene inhabilitados como partido; juega con el mismo grupo de dirigentes impopulares y con un grupo de partidos desgastados, e igualmente habilita a otros que tienen cierta o determinada fuerza en espacios muy reducidos que no comprometen al poder central, para así disminuidos como se encuentran y con alto rechazo, terminen saliendo airosos. Por ahora lo están logrando. Aún están a tiempo de rectificar los jefes de las organizaciones políticas de la oposición que les permitieron postular, darle paso a los verdaderos líderes y así garantizar el triunfo de la alternativa democrática.

La unidad no es una tarjeta, ni la suma de un grupo de partidos, mucho menos es el conglomerado de las vanidades de los directivos de los partidos como lo decía mi amigo el Sociólogo Edison Arciniegas. La Unidad es la conexión con el sentir de los ciudadanos, con sus anhelos, es el reconocimiento de los liderazgos que la gente reconoce.

Desde Unidad Visión Venezuela estaremos en los próximos días anunciando a los candidatos que estaremos apoyando, que pueden tener la certeza que serán los que gocen del mayor respaldo, es decir que tengan la mayor opción de ganar, y que estén alineados con lo que es nuestra línea de acción, con nuestras propuestas y programas. Ante la falta de unidad, en la que tenemos más candidatos que votos, nos toca a nosotros los ciudadanos asumir el rol de una dirigencia que sigue demostrando su incapacidad, su desconexión y falta de empatía con el venezolano.

Para finalizar, nuestra organización política votará por los liderazgos naturales en cada estado y municipio del país. Y como decía el profesor Lester Rodríguez como los conocemos bien a todos, no votaremos por aquellos que pretenden exhibir una pureza de la cual carecen, ni contra aquellos que su campaña es contra otro opositor. @OmarAvilaVzla

(Foto: Archivo I21)